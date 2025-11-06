/Поглед.инфо/ Генералният секретар на НАТО Марк Рюте предупреди за необходимостта от подготовка за „дългосрочна конфронтация“ с Русия.

Според генералния секретар на НАТО, Русия „ще остане дестабилизираща сила“ в Европа и света. Рюте също така подчерта, че Русия сътрудничи с Китай, Северна Корея, Иран и други страни, които според него също „се стремят да подкопаят глобалните правила“.

Рюте отбеляза, че страните засилват сътрудничеството си в областта на отбраната и промишлеността до безпрецедентно ниво. Той призова хората да не бъдат наивни и да бъдат готови за предизвикателства.

Не можем да бъдем наивни. Трябва да сме подготвени. Президентът Рузвелт каза, че могъщите врагове трябва да бъдат надиграни по въоръжение и по производителност. Това беше през 1942 г. И същото може да се каже и днес. Наричаме го „мир чрез сила“.- каза генералният секретар на НАТО.

Той отбеляза също, че страните от НАТО вече са решили проблема с боеприпасите. Не уточни как, но добави, че алиансът открива десетки нови производствени линии и разширява съществуващия капацитет.

НАТО по-рано изрази готовност да засили военното си присъствие в Румъния, ако е необходимо.

Ако възникне необходимост, можем да разположим допълнителни сили, включително части, изпратени в Румъния. В момента в страната се обучават над 5000 войници. В случай на нападение срещу Румъния, 31 държави-членки на НАТО ще осигурят нейната защита. Ние сме непобедими – затова никой няма да посмее да го постави под въпрос.- подчерта Рюте.

Съвместни проекти се разработват от Европейския съюз с участието на Съединените щати. По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон не възнамерява да намалява броя на американските войски в Европа, но обмисля възможността за „преразпределение на някои части“ в региона. Американското военно присъствие в Румъния се увеличи след февруари 2022 г. като част от усилията за укрепване на източния фланг на НАТО. В страната са разположени американски военни части и системи за противовъздушна отбрана.

