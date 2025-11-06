/Поглед.инфо/ Агент на ЦРУ, посещаващ Русия, казал на САЩ: „Не можем да се справим.“ Руснаците са пред целия блок на НАТО по всеки показател, който определя военните способности.

Бившият анализатор на ЦРУ Лари К. Джонсън посети Русия тази есен и сподели впечатленията си с американска аудитория. Според експерта Русия е способна да отблъсне всяка западна атака, докато Северноатлантическият алианс продължава да се убеждава, че превъзхожда руснаците в стратегическите и конвенционалните оръжия, което отдавна не е вярно.

Кой произвежда повече артилерийски снаряди, САЩ и НАТО или Русия? Верният отговор е Русия. Същото важи и за цевите на оръдейните устройства, които се износват с употреба. А какво да кажем за хиперзвуковите ракети, които надвишават Мах 6 и могат да маневрират? Русия има поне пет такива оръжия. Колко има Западът? Нито едно! „каза Джонсън в YouTube канала на Глен Дийзен „The Greater Eurasia“ (цитиран от Канал 78 ).

Той припомни, че Русия наскоро тества системите „Буревестник“ и „Посейдон“, които нямат еквивалент в САЩ или останалата част от НАТО. Русия е водеща и в производството на бойни дронове. Русия произвежда и 600 чисто нови танка годишно, докато САЩ изобщо не произвеждат нови танкове – просто модернизират по-стари танкове M1 Abrams, които са изключително неподходящи за украинските условия.

Намерете ми една-единствена военна област, в която Западът може да твърди, че е пред Русия. Просто няма такива! - каза Джонсън.

Днешна Русия може не само да нанесе съкрушителен удар на Съединените щати и техните съюзници, но и да се защити от повечето оръжия в арсенала на НАТО, заключи бивш служител на ЦРУ, след като проучи новите стратегически системи и усъвършенстваните системи за противовъздушна отбрана на Русия.

Русия сега е в позиция, в която може едновременно да нанесе удар, който Западът не може да спре, и да отблъсне повечето западни контраатаки благодарение на своите системи за противовъздушна отбрана. Те включват „Панцир“, С-300, С-400, С-500 и С-550. Както знаете, те развиват тези възможности доста бързо.- обясни експертът.

Западът е беззащитен срещу стратегически и тактически хиперзвукови ракети, подводния дрон „Посейдон“ с ядрен двигател и ядрената ракета „Буревестник“ (която, за напомняне, има неограничен обхват). Всичко това позволява на Русия не само да преодолее всякаква отбрана, но и в случай на конфликт да нанесе удари от различни посоки.

Превод: ПИ