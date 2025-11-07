/Поглед.инфо/ На 6 ноември в Сиан официално бе открит регионалният център на Китайската медийна група в Шаанси. Заедно с това се проведе и церемония по стартирането на поредица от инициативи за културно сътрудничество на КМГ.

Джао Идъ, секретар на партийния комитет на ККП и председател на ПК на ОСНП в провинция Шаанси, заедно с Шън Хайсюн, зам.-ръководител на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ, официално откриха табелата на регионалния център.

В речта си Шън Хайсюн заяви, че Шаанси, като значима люлка на китайската цивилизация, e жизненоважен двигател за развитието на западните райони на Китай. В продължение на много години КМГ поддържа тясно сътрудничество с Шаанси, като засилва усилията си за създаване на оригинални програми с високо качество, а това вече показва редица плодотворни резултати.