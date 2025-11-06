/Поглед.инфо/ Днес генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин изслуша доклад за изграждането на пристанището за свободна търговия в Хайнан и след това подчерта, че стратегическата цел на изграждането му е да бъде превърнато в ключов портал, водещ към новата ера на отваряне на Китай. Китайският лидер смята, че е необходимо постоянно да се разширява институционалната отвореност и допълнително да се повишава нивото на либерализация и опростяване на процедурите за търговия и инвестиции.

„Трябва да се създаде по-отворен механизъм за привличане на квалифициран персонал, който да осигури мощна подкрепа за изграждането на пристанище за свободна търговия, както и да се оптимизират обществените услуги и стремежа към пазарно ориентирана, легализирана и интернационализирана първокласна бизнес среда“, допълни Си Дзинпин.

Той отбеляза, че основната цел на изграждането на пристанището за свободна търговия в Хайнан е да допринесе за качественото развитие на района и да помогне на страната да изгради нов модел на развитие, а „15-ият петгодишен план“ трябва да бъде научно формулиран въз основа на реалните условия, за да се повиши цялостно социално-икономическото развитие на Хайнан.