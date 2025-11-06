/Поглед.инфо/ Вчера китайският премиер Ли Цян присъства на церемонията по откриване на Осмото издание на Китайското международно изложение за внос и Международния икономически форум „Хунцяо“ в Шанхай.

В речта си Ли Цян заяви, че на четвъртия пленум на 20-ия ЦК на ККП са приети предложения за 15-ия петгодишен план за социално-икономическото развитие на Китай, които вливат повече определеност за по-нататъшното развитие на страната. Фокусирайки се върху икономическото изграждане, Китай ще насърчава висококачественото развитие и ще стимулира отварянето си към света на високо ниво, за да даде повече стабилност и положителна енергия на международната среда.

Около 1500 представители от политическите, бизнес и научни среди на 155 държави, района и международни организации присъстваха на церемонията.