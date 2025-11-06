/Поглед.инфо/ На 4 ноември Ли Чънган, заместник-министър на търговията на Китай и главен преговарящ за международната търговия, се срещна с американска делегация за търговия със селскостопански продукти в Пекин. Двете страни обмениха мнения по въпроси, свързани с икономическите и търговските отношения между Китай и САЩ, търговията със селскостопански продукти и други теми.

Ли Чънган заяви, че стабилните икономически и търговски отношения между Китай и САЩ са от полза както за двете страни, така и за целия свят. Той подчерта, че Китай и САЩ са важни търговски партньори в областта на селското стопанство. От началото на тази година се наблюдават колебания в търговията със селскостопански продукти между Китай и САЩ, които се дължат на едностранните митнически мерки, наложени от САЩ. Китай се надява, че САЩ ще работят заедно с Китай в по-широка перспектива за създаване на благоприятна среда за прагматично сътрудничество в селското стопанство и други сектори.

Членовете на американската делегация отбелязаха, че Китай е жизненоважен експортен пазар за американските селскостопански продукти и че страната цени партньорството си с Китай.