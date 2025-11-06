/Поглед.инфо/ Руският подводен дрон „Посейдон“ превъзхожда „Призрачната акула“ в почти всяко отношение.

Американската отбранителна компания Anduril Industries откри фабрика в Сидни за производство на автономния подводен апарат (AUV) Ghost Shark /Призрачна акула/.

Откриването на завода съвпадна със значителен етап: първият свръхголям автономен подводен апарат Ghost Shark (XL-AUV) слезе от производствената линия предсрочно и е готов за морски приемо-предавателни изпитания преди планираната му доставка на Кралския австралийски флот през януари 2026 г.

Откриването на завода следва договора на стойност 1,7 милиарда долара, сключен от Кралския австралийски флот с Anduril Australia за доставка на голям флот от безпилотни подводни апарати Ghost Shark през следващите пет години…

„Това беше част от договор за съвместно разработване на стойност 140 милиона австралийски долара за проектиране и разработване на три безпилотни летателни апарата Ghost Shark XL в рамките на три години “ , съобщава Navaltoday .

Производствената програма Ghost Shark започна с дребномащабно производство и се планира да достигне пълен мащаб през 2026 г. В програмата участват над 40 австралийски малки и средни предприятия и компании, предоставящи широка гама от компоненти и материали.

„Ghost Shark е най-модерният автономен подводен апарат с голям обсег в света днес и австралийското правителство се гордее, че е подкрепило неговото разработване “, каза Пат Конрой, министър на отбранителната промишленост на Австралия.

Anduril Industries, Inc. е американска компания за отбранителни технологии, специализирана в усъвършенствани автономни системи. Основана е през 2017 г. от изобретателя Палмър Лъки, заедно с инвеститори и основатели, свързани с Palantir Technologies на Питър Тийл и SpaceX на Илон Мъск.

„Ghost Shark ще действа заедно с щурмовите подводници клас Вирджиния, които ВМС на САЩ планират да продадат на Австралия съгласно споразумението за сигурност AUKUS... Тази усъвършенствана платформа е предназначена за провеждане на разузнавателни, наблюдателни, рекогносциращи и ударни операции тайно и на големи разстояния.

Тя значително ще подобри подводните бойни възможности на Австралия, допълвайки значимо бъдещия надводен флот на ВМС и конвенционално въоръжените ядрени подводници“, съобщава уебсайтът на Военноморския институт на САЩ.

„Ghost Shark“ е оборудван с изцяло електрическа задвижваща система, способна да изпълнява мисии на дълги разстояния, извън повърхността, поддържайки скритост и увеличавайки времето на мисията.

Презареждането на бордовата енергия ще се извършва, евентуално, с помощта на подводни акумулаторни станции.

За разлика от конвенционалните подводници с екипаж, Ghost Shark има потопяем корпус с водонепроницаеми зони за ключови задвижващи и навигационни системи, както и за полезния товар. Това увеличава обхвата и издръжливостта благодарение на предимствата в захранването и задвижването и позволява на автономната подводна лодка (AUV) да работи на екстремни дълбочини до шест километра.

Превозното средство е с модулен, многофункционален дизайн, който може да се адаптира към изискванията на мисията и е проектиран да поддържа подводни морски операции по целия свят.

Управлението на Ghost Shark е базирано на софтуерната платформа за изкуствен интелект и машинно обучение Lattice .

Командващият на Кралския австралийски флот, вицеадмирал Марк Хамънд, заяви, че „Ghost Shark“ може да бъде изстреляна както от брегови, така и от военноморски кораби.

Програмата „Ghost Shark“ се превърна в пример за това колко бързо могат да се внедрят нови технологии чрез публично-частни партньорства. През 2022 г. Anduril и Австралия инвестираха по 50 милиона долара в тази разработка. Прототипът беше готов до април 2024 г. - година предсрочно. Серийното производство започна веднага след това.

Чрез разработването и изграждането на Ghost Shark за рекордно кратко време, австралийците и екипът на Anduril надминаха американския гигант в отбранителната индустрия Boeing, който работеше по подобен проект за ВМС на САЩ в продължение на десет години - Orca XLUUV - с безкрайни забавяния и превишаване на бюджета.

Ghost Shark , за разлика от тях, беше доведена от концепция до готовност за серийно производство за по-малко от три години. Президентът на Anduril Крис Броуз твърди, че американската програма е струвала значително повече и е изостанала от графика.

Обликът на бъдещите апарати Ghost Shark оставаше неизвестен доскоро. Той беше разкрит само преди няколко дни по време на церемонията по представянето. Разработчикът публикува няколко снимки на превозното средство и неговите създатели.

Показан е обаче само външният вид на превозното средство и то само в преден ракурс. Типът на задвижващата система е неизвестен - на снимките тя е покрита с калъф. Твърди се, че Ghost Shark има дълъг експлоатационен живот, което предполага ниска крейсерска скорост - не повече от няколко възела или около 20 км/ч.

Съдейки по дизайна и предназначената тактическа ниша, Ghost Shark ще носи хидроакустични системи и различни радари за наблюдение на подводни и повърхностни ситуации. Очевидно полезният товар ще бъде модулен, а съставът му ще бъде определен от клиента при придобиване или подготовка на мисията. На машината могат да бъдат инсталирани и щурмови дронове.

Безпилотният апарат Ghost Shark не е уникална разработка. Подобни превозни средства вече са създадени от водещите военни сили.

През 2022 г. руското Централно конструкторско бюро „Рубин“ представи най-новия си подводен дрон „Сурогат-В“ на форума „Армия-2022“ и обяви неговите спецификации пред РИА Новости.

Безпилотният апарат, предназначен за съвместни операции с подводници, се нарича „Сурогат-В“ („Напарник“)“, отбеляза представител на Централното конструкторско бюро.

Той уточни, че безпилотният апарат е с водоизместимост приблизително 40 тона. Пробегът му достига 800 мили благодарение на използването на нова версия на литиево-йонната батерия. Тя може да се зарежда както на борда на кораба-майка, така и от станции на морското дъно. Разработва се и електроцентрала, базирана на електрохимични генератори.

„Сурогат-В ще поддържа операциите на пилотирани подводници, предимно в поддържането и възстановяването на тяхната скритост. Тя ще изпълнява задачи, които биха могли да разкрият „водещата“ подводница, като например комуникации и използване на активни системи за търсене“, заключи представителят на „Рубин“.

През 2019 г. китайският HSU-001, петметров подводен дрон, беше представен на парада по случай 70-годишнината на Китайската народна република. Спецификациите му са неизвестни.

Подводният дрон K4 MANTA на британската компания Kraken Technology се отличава с изключителна скорост на повърхността благодарение на своите хидрокрила. В зависимост от модела и конфигурацията, скоростите на повърхността варират от 55 до 111 км/ч. Под вода максималната скорост е 18,52 км/ч. Работните дълбочини варират от 2 до 30 метра.

„Призрачната акула“ също не е най- „високотехнологичното, автономно подводно превозно средство с голям обсег“, твърди австралийският министър.

Руският безпилотен подводен дрон „Посейдон“ превъзхожда „Призрачната акула“ в почти всяко отношение. Ядреният му реактор осигурява на нашия дрон неограничен обсег на плаване, а огромните му размери му позволяват да носи всякакъв разузнавателен и ударен полезен товар, не непременно ядрен.

Самият факт, че Anduril произвежда Ghost Sharks в Австралия, говори за непримиримия конфликт между американската технологична мафия, водена от Илон Мъск и Питър Тийл, и чудовищата на американския военно-промишлен комплекс.

Колкото по-дълго тези господа се сблъскват в интересите си, толкова по-големи са шансовете за запазване на живота на Земята.

Превод: ЕС



