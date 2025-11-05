/Поглед.инфо/ Председателят на ПП АБВ Румен Петков, заедно с Георги Стамболиев, проведоха работна среща с посланика на Народна република Китай в България Н. Пр. Дай Цинли. В рамките на разговора бяха обсъдени текущите направления и перспективите за развитие на двустранното сътрудничество между България и Китай.

Основен акцент в срещата бяха теми от областта на здравеопазването, образованието и академичния обмен, както и възможностите за разширяване на туристическите и културните връзки между двете страни. Беше поставен и въпросът за улесняване на пътуванията, включително чрез облекчаване на визовия режим.

Румен Петков подчерта, че Европа трябва ясно да осъзнае, че многополюсният световен модел вече е реалност. Според него политиките на рестрикции, търговски ограничения и санкции, провеждани от Европейския съюз, нанасят сериозни щети именно върху европейската икономика и нейната конкурентоспособност.

„Изпитвам удовлетворение от новата динамика в търговските отношения между България и Китай, особено в сферата на селскостопанската продукция. Подемът е значителен на фона на последните 15 години“, заяви Петков. Той допълни, че подписаният меморандум между България и Китай в областта на земеделието е важна стъпка към улесняване и насърчаване на двустранната търговия.

Посланик Дай Цинли от своя страна акцентира върху значението на България и на левите политически сили, включително ПП АБВ, в изграждането на стабилни мостове между Европа и Китай. Тя изрази готовност за по-активно развитие на сътрудничеството в различни взаимноизгодни направления, с цел укрепване на международната стабилност и справедливия многополюсен световен ред.

По време на срещата бе обсъдена и предстоящата визита на вицепремиера Атанас Зафиров в Китай по повод отбелязването на 80-годишнината от края на Втората световна война. Двете страни се съгласиха, че посещението допринася за по-задълбочени връзки на доверие и партньорство между България и Китай.