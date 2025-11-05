/Поглед.инфо/ Китайският вицепремиер и директор на Службата на Централната комисия по финансови и икономически въпроси Хъ Лифън се срещна във вторник в Пекин с Дейвид Соломон, председател и главен изпълнителен директор на „Голдман Сакс“ (Goldman Sachs Group).

По време на разговора им, Хъ Лифън припомни, че неотдавнашната среща между Си Дзинпин и Доналд Тръмп в Южна Корея е очертала курса за следващата фаза на китайско-американските икономически и търговски отношения, и заяви, че страните трябва да работят заедно въз основа на общите договорености. Това ще осигури по-голяма предвидимост за бизнеса, ще насърчи устойчиво развитие на търговско-икономическите отношения между Китай и САЩ и ще допринесе за глобалната икономическа стабилност, подчерта вицепремиерът.

Китай приветства „Голдман Сакс“ да продължи своите инвестиции и бизнес операции в страната, добави Хъ Лифън.

Деймид Соломон заяви, че инвестиционната група е оптимистично настроена относно перспективите за икономическо развитие на Китай и остава ангажирана да допринася за висококачественото развитие на капиталовите пазари в страната.