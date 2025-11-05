/Поглед.инфо/ Днес следобед в Шанхай се проведе Международният симпозиум в рамката на 8-ото издание на Международния икономически форум „Хунцяо“, на който бе публикуван „Доклад за отвореност на света 2025“.

Докладът публикува индекс на глобалната отвореност за 2024 г. Според данните Сингапур е най-отворената икономика в света, следван от Хонконг и Ирландия.

Световният индекс на отвореност за миналата година е 0,7545, което е намаление от 0,05% на годишна база и спад от 5,39% в сравнение с нивото през 2008 г. Докато светът отбелязва леко забавяне в отварянето, Китай постигна очевидни резултати в разширяването на отварянето към света. Между 1990 и 2024 г. индексът на отвореност на Китай се е повишил от 0,5891 до 0,7634, което представлява увеличение от 29,6% и го нарежда сред най-високите в световен мащаб. През 2024 г. индексът на отвореност на Китай е нараснал с 0,5% на годишна база, запазвайки 38-ата си позиция сред 129 икономики, без промяна спрямо 2023 г.