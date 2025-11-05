/Поглед.инфо/ През следващите години китайските производители на автомобили ще разширят присъствието си в Европа, благодарение на силния производствен капацитет и ранното навлизане в сектора на електромобилите, заяви в интервю за агенция ПАП Якуб Фарис, президент на Полската камара на автомобилната индустрия.

„Китайските производители започнаха да произвеждат електрически автомобили преди повече от десетилетие, за да се справят с градския смог, и днес са сред световните лидери“, отбелязва Фарис.

Въпреки по-високите мита на Европейската комисия върху произведените в Китай електромобили, продажбите им на континента продължават да нарастват, смята Фарис, добавяйки, че високите разходи за енергия и труд, както и сложните регулации, правят европейската автомобилна индустрия по-малко конкурентоспособна от тази на Китай и Съединените щати.

Продажбите на произведени в Китай автомобили в Полша са скочили пет пъти през първите три тримесечия на 2025 г., като между януари и септември са регистрирани над 28 900 нови превозни средства, в сравнение с около 5700 година по-рано, съобщи полският ежедневник „Жечпосполита“ във вторник, позовавайки се на данни на камарата на автомобилната индустрия. За този период пазарният им дял се е увеличил от 1,4% на 6,8%.