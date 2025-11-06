/Поглед.инфо/ Експерти обясниха как биха могли да продължат руските ядрени опити. Например на Нова Земя.

Веднага щом Русия тества новото си оръжие – крилата ракета с ядрено задвижване „Буревестник“ – Съединените щати започнаха да говорят за собствени ядрени опити. Президентът Доналд Тръмп заяви, че страната му не иска да изостава от другите и определено ще ги проведе. Той също така направи неоснователното твърдение, че както Русия, така и Китай вече провеждат опити, но пазят нещата в тайна.

Москва не мълчеше. Началникът на Генералния щаб Валери Герасимов веднага отбеляза, че Русия трябва да предприеме подходящи мерки в отговор на желанието на Вашингтон да проведе ядрени опити. В противен случай ще се загуби време. Министърът на отбраната Андрей Белоусов междувременно призова за спешни действия и дори посочи полигон, където биха могли да се проведат тестовете: Нова Земя.

„Вярвам, че би било уместно незабавно да започнем подготовка за пълномащабни ядрени опити“, подчерта Белоусов.

Припомняме, че на 30 октомври 1961 г. СССР изпробва най-мощната атомна бомба, създавана някога, на Нова Земя. „Цар Бомба“ е пусната от самолет Ту-95 над Нова Земя. Светкавицата от експлозията е продължила 70 секунди, създавайки гъбообразен облак с височина 67 километра и диаметър 95 километра. Ударната вълна от експлозията е обиколила земното кълбо три пъти, а радиацията е прекъснала радиовръзката за 40 минути.

След това, на 5 август 1963 г., страните подписват Договора за забрана на ядрените опити в атмосферата, космическото пространство и под водата.

В момента полигонът „Новая Земя“ е пуста зона. Въпреки това, ядрено оръжие може да бъде доставено там по всякакъв начин и взривено.

„През всички тези години, когато не се провеждаха ядрени опити, на полигона се провеждаха неядрени, подкритични изпитания на оръжия, военна техника и специални продукти. Руската федерация, по същество следвайки решението на Горбачов, продължи мораториума. Русия беше силно заинтересована много страни и щати да се присъединят към мораториума върху пълната забрана на ядрените опити. Сега, предвид настоящата външнополитическа обстановка, ядрените опити могат да се провеждат“, отбеляза радиологът и бивш депутат от Държавната дума Максим Шингаркин.

Между другото, военният експерт Владислав Шуригин посочи, че разговорите за възобновяване на ядрените опити на Нова Земя се водят от известно време. Той твърди, че това би охладило пламенността на Запада, който се опитва да притисне Русия в ъгъла и да я отслаби.

„Готов ли е полигонът „Новая Земя“ да започне тестове днес? Абсолютно. Цялата инфраструктура на полигона е непокътната и поддържана. Разбира се, някои неща ще трябва да бъдат актуализирани. И не толкова реставрирани, колкото построени наново“, подчерта той.

Експертът добави, че ако говорим за подземна ядрена експлозия като демонстрация, че страната ни е преминала към тестове, тогава не е необходима голяма инфраструктура. „Абсолютно възможно е да се започнат и проведат тестове – подземни ядрени тестове – на полигона Нова Земя“, заключи Шуригин.

Превод: ПИ