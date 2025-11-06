/Поглед.инфо/ На 5 ноември 2025 г. членът на Политбюро на ЦК на ККП и министър на външните работи на Китай Уан И проведе телефонен разговор с министъра на външните работи на Иран Абас Арагчи.

Уан И подчерта, че Китай придава голямо значение на развитието на китайско-иранските отношения. През септември държавните глави на двете страни проведоха успешна среща, на която постигнаха важно съгласие относно задълбочаването на двустранните отношения и очертаха стратегическо направление за тяхното развитие. Следващата година Китай и Иран ще отбележат 55-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения. Китайската страна е готова да работи съвместно с Иран за прилагане на постигнатите от държавните лидери договорености за съвместно насърчаване на националното развитие, задълбочаване на взаимноизгодното сътрудничество и издигане на всеобхватното стратегическо партньорство между Китай и Иран на по-високо равнище.

Арагчи от своя страна заяви, че Иран отдава голямо значение на развитието на отношенията с Китай и желае да използва 55-ата годишнина от установяването на дипломатическите отношения като възможност за засилване на контактите на високо равнище, с което да се разкрие потенциалът за сътрудничество и за взаимна подкрепа. Той изрази признателност към Китай за неговата справедлива позиция по международните въпроси и очаква двете страни да поддържат тясно сътрудничество за насърчаването на мира, стабилността и развитието в региона.