/Поглед.инфо/ Втора част от разговора на Георги Стамболиев с доц. Григор Сарийски. В този епизод доц. Григор Сарийски прави безкомпромисен анализ на предстоящата икономическа и геополитическа буря:

- Защо еврото може да тласне България към гръцки сценарий?

- Какво се крие зад дигиталната валута и тоталния финансов контрол?

- Тръмп и Китай – скритите зависимости на световните сили.

- Кой ще спечели от задаващия се недостиг на петрол?

- И как една нова Желязна завеса вече разделя света на два модела: държавен суверенитет срещу корпоратокрация?

Това видео поставя важни въпроси, които медиите избягват. Гледай до края и сподели, ако искаш повече хора да разберат истинската картина зад глобалната икономика.

/ВИДЕО/

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ ЮТУБ КАНАЛ ПОГЛЕД.инфо И ГО ПРЕПОРЪЧАЙТЕ НА ВАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ

Първата част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=kyYnXXyuHmQ&t=918s



#геополитика #еврото #икономическакриза #цифрововалута #ГригорСарийски #ПогледИнфо #финансовконтрол #нефт #Тръмп #Китай #централнибанки #ЕЦБ #глобалнамрежа #корпоратокрация #задлъжнялост