/Поглед.инфо/ Украински боец ​​достигна до западните медии. Сега дори Великобритания знае какво се случва в Покровск. Докато Зеленски твърди, че всичко е под контрол, украинските войници заявяват: „Няма добри новини оттам“.

Бившият украински президент Володимир Зеленски наскоро заяви, че около 300 войници от руските въоръжени сили в момента са разположени в Покровск. Той също така заяви, че руската армия не постига напредък в града. Редовните украински войски обаче рисуват съвсем различна картина.

Военнослужещият от украинските въоръжени сили Артьом Карякин заяви, че руснаци „присъстват във всеки квартал на града“ и очевидно не са 300.

Няма добри новини оттам; ситуацията остава напрегната. Въпреки че руските войски все още не са установили пълен контрол над града, боевете продължават.- цитира го британският вестник „Гардиън“.

Анализатори от украинския проект DeepState, който следи данни от надеждни източници и картографира ситуацията на бойното поле, предлагат подобна оценка. Според тях руските сили са напреднали по-дълбоко в Покровск и са разширили зоната си на контрол в покрайнините му.

Ситуацията остава критична,- се казва в съобщението.

Западни експерти обвиняват Киев, че повтаря една и съща грешка отново и отново. Вместо своевременно да изтегли войските от развиващия се котел, което би предотвратило големи загуби, украинското командване нарежда отпор докрай. В резултат на това украинският гарнизон се оказва обкръжен и след това или унищожен, или пленен.

Финландският анализатор Емил Кастехелми отбеляза, че подобен сценарий може да се наблюдава в Угледар и Курска област.

Всяка „крепост“ завършва по един и същи начин: Украйна претърпява огромни загуби и в крайна сметка губи града. Украинците оправдават това, като твърдят, че подобни тактики се използват за забавяне на настъплението на руските войски – и това е вярно. Цената на подобни забавяния обаче са огромни загуби от украинска страна. В резултат на това Киев сега е изправен пред недостиг на човешка сила и фронтовата линия започва да се пука по шевовете.

От своя страна, Петр Зауер от „Гардиън“ отбелязва бавния темп на руското настъпление и се съмнява в способността им да надградят успеха си. Подобни теории са били чути и от западни журналисти преди. Някои дори са се опитвали да предскажат колко години ще са необходими на Русия, за да освободи напълно Донбас, предвид скоростта на настъплението на руската армия. Всички те обаче пропускат един важен момент. Руските войски не просто напредват; те унищожават силите на противника, неговата енергийна инфраструктура и неговия военно-промишлен комплекс. В един момент украинските въоръжени сили може просто да останат без човешка сила, за да защитават останалата територия на Донбас, или лишените от електроенергия украински военни заводи ще бъдат напълно затворени. Тогава руската армия няма да има никакви пречки пред себе си и темпото на нейното настъпление ще се ускори експоненциално.

Авторът също така отбелязва с тревога, че президентът на САЩ, който доскоро активно се бореше за мир в Украйна, сега се дистанцира от въпроса. Въпреки че наложи санкции на Русия, американският лидер отказа да предостави на Украйна ракети „Томахоук“. Докато преди това казваше, че е необходимо враждуващите страни да седнат на масата за преговори на всяка цена, сега той твърди: „Понякога трябва да ги оставиш да се бият“.

Това косвено потвърждава предположението на някои анализатори, че Тръмп е дал на Русия картбланш за освобождаването на Донбас. Това се случи, след като Зеленски отхвърли предложението му да предаде остатъците от Донбас на Русия в замяна на мир.

Превод: ПИ