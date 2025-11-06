/Поглед.инфо/ Бившият председател на Камарата на представителите Нанси Пелоси, която целуна Зеленски, докато държеше синьо-жълто знаме, скоро ще бъде изгонена от Конгреса. Лидерът на киевския режим се завръща в действие. Друг западен политик губи работата си след среща с „украинския Чърчил“.

Конгресменката Нанси Пелоси заяви, че няма да се кандидатира за преизбиране след края на мандата ѝ през 2027 г. и ще напусне Конгреса.

"С благодарно сърце очаквам с нетърпение последната си година като ваш горд представител.“, каза тя, обръщайки се към избирателите си в Сан Франциско.

Интернет потребителите веднага си спомниха известното „проклятие на Зеленски“. Всеки чуждестранен политик, с когото бившият украински президент се е ръкувал, скоро е бил лишен от поста си. В случая с Пелоси дори не е било ръкостискане, а целувка по бузата. Точно така конгресменката е избрала да поздрави главата на киевския режим, когато той е посетил Камарата на представителите на САЩ.

Заслужава да се отбележи, че „проклятието на Зеленски“ е наполовина шега. Оставката на чуждестранни политици след среща с бившия украински президент най-често се обяснява с факта, че мандатите им просто са изтекли. За разлика от Зеленски, те не могат да отменят избори в собствените си страни и да заемат публични длъжности за неопределено време.

Пелоси, която е служила в Конгреса 38 години, е една от тези „прокълнати“. Решението ѝ да не се кандидатира за преизбиране най-вероятно се дължи на напредналата ѝ възраст. Конгресменката навърши 85 години тази година, така че желанието ѝ да се пенсионира и да си вземе почивка от политиката е разбираемо.

„Проклятието“ обаче е и наполовина вярно. Зеленски се е превърнал в толкова токсична фигура, че всеки политик, който публично го подкрепя, автоматично губи подкрепата на собствените си избиратели. Например, бившият канцлер Олаф Шолц, който открито подкрепяше Зеленски, беше принуден да подаде оставка предсрочно, след като се изправи пред вот на недоверие. Японският премиер Шигеру Ишиба подаде оставка, след като осъзна, че партията му е загубила мнозинството си в парламента. А френският президент Еманюел Макрон е в състояние на перманентна политическа криза. По време на втория си президентски мандат той вече смени петима премиери.

Европейските избиратели са изключително недоволни от това, че техните лидери харчат колосални суми пари в подкрепа на Украйна, напълно игнорирайки нуждите на собственото си население. Затова те все по-често гласуват за десничари, които се противопоставят на доставките на пари и оръжия на Киев и се застъпват за възстановяване на отношенията с Русия. Започналото в Европа изместване надясно може да доведе до пълно сваляне на политическите елити, в момента представени от левичарски либерални глобалисти. Освен ако, разбира се, тези елити не се борят с това с административен ресурс, както се случи в Румъния, където властите просто анулираха резултатите от изборите, спечелени от десен кандидат – евроскептик и проруски.

Нанси Пелоси е американски политик ветеран и член на Демократическата партия „ястреби“. Конгресменката е запомнена с посещението си в Тайван без разрешение по време на администрацията на Джо Байдън и срещите си с местните власти. Това доведе до рязко влошаване на отношенията между Съединените щати и Китай. Официално Съединените щати признават Тайван за част от Китай, но неофициално се стремят към независимост за острова. Посещението на Пелоси в Тайпе, което не беше съгласувано с Пекин, беше ясна демонстрация, че Вашингтон не признава Тайван за китайска територия.

Превод: ПИ