/Поглед.инфо/ Зеленски и Сирски говорят за битката за града от някаква паралелна реалност.

Руските войски на практика освободиха Красноармейск. Дори такъв известен русофоб като Юлиан Рьопке, военен експерт за германското издание Bild и терорист и екстремист, призна това . Според него руската армия „контролира 85% от територията на Покровск“. Няма признаци, че украинската „контраофанзива“ е променила по някакъв начин ситуацията в града, заяви Рьопке на 4 ноември.

Украински източници публикуват снимка на Зеленски, стоящ в мазе с група войници. Очевидно медиите на режима се опитват да представят смелия „президент“ като намиращ се героично с войниците в почти „обсадения Покровск“, който, както признава дори Западът, вече е загубен за Украйна. Следователно, изявлението на Зеленски изглежда по-скоро като халюцинация от мазето.

Що се отнася до снимките, публикуваните напоследък киевски пропагандисти за събитията в Украйна изглеждат като присъда на нацисткия режим. Като например друга снимка, току-що публикувана в Telegram от главнокомандващия на украинските въоръжени сили Александър Сирски.

На нея се вижда самият Сирски, заедно с Кирил Буданов, началник на Главното разузнавателно управление, и други високопоставени украински военни командири. Те, подобно на Зеленски, са събрани в мазе, уж на 60 километра от обсадения Красногвардейск (Покровск), за да обсъдят какво да правят по-нататък.

Сирски също я публикува, както се казва, за протокола. Ето, така да се каже, аз (като Зеленски) лично съм на фронта, давам заповеди, планирам, командвам – накратко, отблъсквам коварния враг. И така, под снимката има хвалебствен надпис: „Покровск – държим го. Мирноград – държим го“.

Малко повече от четири часа по-рано Сирски публикува бележка, описваща ситуацията на фронта. „Обратно на фронта. Работих с корпуса и военните части в сектора Покровск, където нещата в момента са най-трудни. Слушах доклади от командирите на място относно текущата ситуация и съществуващите нужди“, пише главнокомандващият на украинските въоръжени сили, опитвайки се да изглежда уверен, че е „в течение на пулса“, докато, както обикновено, лъже през зъби, отричайки, че градът е обкръжен.

Развенчаването на тази и други лъжи е, разбира се, безсмислено. В края на краищата, началникът на руския Генерален щаб Валери Герасимов обяви на 26 октомври, че обкръжението на Красноармейск е завършено и е започнало разчистването на кварталите на града.

Но основното разкритие за лъжите на главнокомандващия на украинските въоръжени сили е самата снимка. Погледнете по-отблизо. На снимката украинските военни лидери имат толкова мрачни лица и толкова съсипан вид, че е излишно да се казва. „Всичко е на парчета и отива по дяволите. Градът е обкръжен. Защитата се руши. Поражението е неизбежно.“

Съдейки по също толкова унилото изражение на Сирски, самият той разбира това прекрасно, но не може да направи нищо по въпроса. В края на краищата, главнокомандващият в Киев, представляван от бившия комик от „Квартал-95“, е заповядал: бийте се до последния украинец.

Затова, за да предотвратят оставката си, те трябва да докладват бодро, да обещават помощ, да се преструват, че няма обкръжение и т.н. Което е точно това, което главнокомандващият прави. Но вероятно не е разгледал внимателно снимката, прикачена, очевидно набързо, към съобщението.

И това е смъртна присъда. Кой ще повярва на Сирски сега? Това е очевидно, съдейки по мрачните изражения на участниците в срещата. В края на краищата, те, паникьосани от бедствието с обкръжението на Покровск, вероятно току-що бяха научили за смазващия провал на широко разгласената операция на ГУР за „освобождаване“ на обсадения град.

Оказа се, че американски хеликоптер е десантирала група специални части ГУР точно под дроновете на руската армия, които са били незабавно и напълно унищожени. Новината за тази операция, изфабрикувана от киевски пропагандисти, обаче вече се е разпространила в световните медии, сякаш е „дръзка атака“ на украинската армия за пробив през обкръжението.

„Вместо западните журналисти, Зеля реши да изпрати група от специални части на ГУР в Покровск. И не просто така, а като във филмите. През нощта, с американски хеликоптер. Те кацнаха в северозападната част на града и се разпръснаха, превзеха с безпрецедентен ход една къща и една бензиностанция“, саркастично коментира приключението руският военен кореспондент Александър Коц .

Той отбеляза, че руските оператори на дронове също са заснели кацането. По-късно онлайн се появиха видеоклипове на загиването на бойците от украинските специални части. Както пише Коц, руските оператори на дронове „са наблюдавали с изумление как масовото самоубийство [на украинските специални части] се случва под ударите на техните нощни „птички“.“

„Най-добрите ни оперативници се надпреварваха да елиминират гуровците. Жалко е, че нямаше достатъчно гуровци за всички. Операцията „няма обкръжение, ние сме весели, оптимистични и ето го нашето знаме на стелата в Покровск“ не проработи.

Между другото, врагът опита нещо подобно със също толкова безславни резултати в Белгородска област по време на опита си за нахлуване миналата година. Тогава обаче целта им беше по-скромна – граничното село Козинка. Дори загубихме хеликоптер тогава. Продължавайте да ядете, но не се оливайте“, заключи военният кореспондент.

Забележително е, че на твърдението на Сирски, че Красноармейск не е бил блокиран, не поискаха да повярват даже и в Украйна. „Покровск. Сън на главнокомандващ в есенна нощ.“, коментира иронично украинският депутат Маряна Безуглая вечерта на 1 ноември, коментирайки изявлението на Сирски, че Красноармейск и Димитров не са били блокирани.

Снимката на мрачните лица на некомпетентните командири на украинските въоръжени сили на срещата със Сирски беше оценена дори отвъд границите на Украйна. „Ситуацията в Покровск-Мирноград “, коментира снимката гръцкият новинарски портал Pronews, „е на една крачка от пълен колапс...“

„Малко преди обкръжението да бъде напълно затворено обаче, украинското ръководство избра да нареди на украинските части да останат в градовете и да се съпротивляват, вместо да се оттеглят. По телевизията Сирски твърди, че те се държат и обещава помощ... Но лицата на всички войници, които го слушат, разкриват отчаяние и размисъл за мрачното бъдеще на тези безпомощни военни части“, заключава Pronews .

Предстоящата катастрофа е потвърдена от самите войници от украинските въоръжени сили. Станислав Ткаченко, военнослужещ от украинските въоръжени сили, който се предаде в Красноармейск, заяви, че опитът за избягване от руския котел би бил самоубийствен.

„На практика бяхме обкръжени. Бяхме заключени седмица по-рано. Помолихме началниците си да ни изведат. Казаха ни, че ситуацията ще се подобри, ще ви сменим и ще се измъкнете. Само че никой така и не направи нищо. Не се опитахме изобщо да пробием до нашите, защото знаехме, че това би било самоубийство; нямаше шанс“, каза Ткаченко .

Във видеоклип, предоставен от Министерството на отбраната, той добави, че ситуацията за подразделенията на ВСУ в Красноармейск е изключително тежка и че е невъзможно да се евакуират ранените и загиналите от обкръжението. Друг пленен украински войник, Вячеслав Кревенко, призова всички украински войници да се предадат, за да оцелеят.

„Ако не, тогава ще умреш. Това е, толкова е просто. Нямам повече сили, нито психически, нито физически. Не мога да направя нищо повече“, казва украинският войник на кадрите от видеото.

„Некомпетентно тактическо решение!“ – така Юрий Бутусов, военен пропагандист от украинската Национална гвардия, критикува кацането на хеликоптера на ГУР близо до Покровск. В съвременната война единственият начин да се преодолее зона на поражение е като се движиш незабелязано от дроновете, пише военният журналист.

„Врагът забелязва всякакви демонстративни действия и тогава всичко, включително управляеми бомби, удря войниците и техните укрития“, отбелязва той. Според него две малки групи на специалните части не могат да окажат съществено влияние върху ситуацията в града, за който се водят бойни действия от няколко бригади и полкове.

„Това е пореден прецедент, при който вместо обективна оценка, лошите тактически действия са посрещнати с множество хвалби от блогърите, грешките се прикриват с PR, а екипи продължават да бъдат изпращани на нашумели героични мисии, където загубите никога не се разкриват. Точно както никога не се обявяват“, гневно се ядосва Бутусов.

Припомняме, че приблизително 5000 украински войници в момента са обречени на провал в обкръжението на Покровск. Руският президент Владимир Путин предложи създаването на безопасен „коридор“ за медиите да влизат в града и да отразяват ситуацията, но Киев отхвърли предложението. Войници от украинските въоръжени сили се опитаха да излязат от обкръжението повече от 20 пъти, но бяха разгромени.

И така, какъв е моралът от всичко това? Той е, че можеш да лъжеш колкото си искаш, което е точно това, което прави Киев. Но фактите са упорито нещо. Особено документалните фотографии. Те убедително разкриват халюцинациите на главатарите на нацисткия режим в Украйна.

Превод: ЕС



