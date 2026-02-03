/Поглед.инфо/ На 2 февруари „Платформата за научноизследователска и развойна дейност в областта на медицинските изотопни лекарства, базирана на ускорител“ (IP-SAFE), която се разработва от Института по съвременна физика към Китайската академия на науките, постигна значителен напредък с успешната инсталация на основния й ускорител. Това бележи най-важната крачка напред в изграждането на първото в света съоръжение за масово производство на алфа медицински изотопи, базирано на свръхпроводящ линеен ускорител.

Свръхпроводящият линеен ускорител генерира протони, които бомбардират целевия материал, с което произведат алфа изотопи. Те на свой ред след това се формулират в целеви лекарства, способни да локализират точно раковите клетки, като освобождават радиация, за да ги унищожат и същевременно минимизират увреждането на околните здрави тъкани. Тази платформа отговаря на критичното предизвикателство за набавяне на изотопни суровини за разработване на целеви лекарства.

Строителството на проекта започна на 5 юли 2024 г. Очаква се той да повиши значително диагностичните и терапевтичните възможности на страната в областта на ядрената медицина.