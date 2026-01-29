/Поглед.инфо/ Китайските автомобилни гиганти не гледат само към масовите и достъпни сегменти. С новите си марки BYD и Chery които са едни от „технологичните пионери”, те се насочват към „горния сегмент” потребители, където са големите печалби, пише немското бизнес-издание „Handelsblatt”, цитирано от български медии.

„Мрежи и електроника вместо естествена дървесина и кожа” – това е мотото на „премиум” марките китайски автомобил, насочени към европейския пазар. „В България се смята, че ако е китайско производство - задължително трябва да е евтино. Но освен към конкурентния масов пазар, компаниите Geely, BYD и други отправят поглед към премиум сегмента, където маржовете са сериозни, такива, каквито в Китай е по-трудно да се постигнат. Затова се създават марки, които се изправят срещу BMW, Mercedes и Audi, предлагайки нов дизайнерски прочит и висококачествени технологии”, коментират за КМГ български експерти и търговци на автомобили. За премиум стратегията в Европа има основно две взаимосвързани причини. От една страна, вътрешният пазар на Китай е изключително конкурентен, автомобилите могат да се продават само с високи отстъпки, маржовете са ниски. Продажбата на скъпи модели обещава по-голяма доходност на автомобил и по-силна лоялност на клиентите чрез софтуер, услуги и пакети оборудване. Поне ако успее да наложи собствените си очаквания за премиум цени пред купувача, смятат експерти от бранша. Интересните имена са част от стратегията. Changan, например, разчита на своя подбранд „Avatr“ (на български се произнася „Аватар”), Geely на Zeekr (идва от GenZ, Geek и Refined). Последната навлезе вече в Германия с три модела. „Очакваме появата на същата марка автомобили и в България”, споделят от Carmarket.bg, като обясняват, че Zeekr X е компактен за под 40 000 евро, но има и други модели от марката. „Технически и стилистично, Zeekr разчита на мотото „Premium plus Tech“, тоест - дизайн с европейско влияние от Швеция, висококачествен интериор, много асистиращи системи и хардуер за камери и – особено важно като разграничение – бързо зареждане върху 800-волтова архитектура. Фактът, че Zeekr иска бързо да разшири портфолиото си в Европа, се демонстрира и от наскоро представения в Брюксел Zeekr 7GT. Първоначално китайските търговци разчитат предимно на онлайн продажбите в Германия и се насочват към корпоративни клиенти и автопаркове, коментират и българските търговци. „Мрежи и електроника вместо естествена дървесина и кожа” – това е мотото при производството на Denza на BYD, пише немското бизнес-издание, цитирано от български медии, като отново подчертава, че технологията играе важна роля при разграничаването от утвърдените премиум марки. Марката се вижда като „технологичен пионер“ в рамките на Групата. Планирано е постепенно навлизане в Европа. Първият модел е Z9 GT, изцяло електрическо спортно комби. В Германия, глобално много силната Chery Group е все още сравнително малко позната, но тя скоро ще въведе на пазара премиум подразделенията Exeed и Exlantix, след като първо пусна двете масови марки Omoda и Jaecoo. Тези марки вече могат да се намерят и на българския пазар. Същевременно „Handelsb;att” коментира, че предстои да се види дали опитът да се застане директно срещу германските колоси ще бъде успешен. Какво предлагат китайските луксозни брандове – на този въпрос отговарят експерти и търговци: големи дисплеи, много софтуер, сериозни стойности на производителност и 800-волтова технология. За купувачите на автомобили това означава преди всичко по-голям избор от премиум автомобили, които искат да се дефинират чрез технологиите, а не чрез история и наследство, натрупани от европейските гиганти през десетилетията. Но предстои да видим как ще се развие тази тенденция в бъдеще, коментират експертите.