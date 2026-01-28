/Поглед.инфо/ Проектът за възстановяване на Газа, представен от Джаред Кушнър, разкрива циничен геополитически план, превръщащ човешката трагедия в мащабна бизнес възможност.

Блясъкът на „Нова Газа“ срещу реалността на развалините

Генералният план за Ивицата Газа, представен в Давос от зетя на Доналд Тръмп – Джаред Кушнър, бе описан като архитектурно чудо. Компютърни графики с небостъргачи, модерни пристанища и логистични коридори трябваше да убедят публиката, че анклавът може да се превърне в процъфтяваща икономическа зона само след няколко години. Според Кушнър разчистването на отломките вече е започнало, но зад тези „ярки образи“ прозира хладната пресметливост на човек, който превръща кръвта в капитал.

Кушнър, сочен от Тръмп за архитект на мирния план, действа със замах, който съчетава лични връзки и желязна бизнес логика. Още през март 2024 г. той открито заговори за „прочистване“ на части от Газа, които според него са изключително ценни като крайбрежна имотна територия. Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че предложението му за преселване на палестинците в пустинята Негев не е просто ексцентрична идея, а част от стратегия за пълно усвояване на ресурсите на анклава без участието на местното население.

„Близкоизточната Ривиера“: Геополитически хазарт с чужда съдба

Проектът „Нова Газа“ е разделен на няколко фази, започващи от Рафах и Хан Юнис, преминаващи през бежанските лагери и завършващи с пълното преобразяване на град Газа. Планът предвижда изграждането на 180 „многофункционални кули“ за крайбрежен туризъм, жилищни райони и индустриални зони, наситени с центрове за данни. Кушнър настоява за прилагане на принципите на „свободната пазарна икономика“ – същия модел, който Тръмп налага в САЩ.

Цената на това „преобразяване“ се оценява на 25-30 милиарда долара. Въпреки обещанията за „невероятни инвестиционни възможности“, остава открит въпросът: за кого се строи този лукс? В материал за Поглед.инфо се посочва, че докато Кушнър търси милиарди от световни лидери за своя „Съвет за мир“, съдбата на палестинското население остава в мъгла, а вероятността те да бъдат трайно прокудени в Сомалия, Судан или Египет става все по-реална.

Демилитаризация и етичен абсурд

Планът на Тръмп и Кушнър изисква пълна демилитаризация на Ивицата – както израелската армия, така и Хамас трябва да напуснат територията, за да направят път на Палестинската власт. За Израел това е удар по репутацията, тъй като целта за пълно унищожение на Хамас не бе постигната. За бойците от Хамас пък напускането е морален крах.

Най-шокиращият елемент в презентацията на „Нова Газа“ е предложението за „амнистия и реинтеграция“ на членове на Хамас в новата палестинска полиция след проверка. Това изглежда като абсурден и циничен опит за помирение, който игнорира събитията от 7 октомври и пролятата кръв. Екипът на Поглед.инфо подчертава, че подобни идеи изглеждат изготвени извън всякаква реалност, движени единствено от желанието за бърза печалба върху „полето на чудесата“.

Класически колониален проект

Британско-израелският историк Ави Шлайм определя плана на Кушнър като „класически колониален проект“, който напълно отрича правата и стремежите на местното население. Визията за идиличен плаж през 2030 г., под чийто пясък се крият черепи, не е просто дистопична анимация, а възможна реалност.

Енергичният бизнесмен Кушнър вече е част и от екипа за преговори в Украйна. Няма да е изненада, ако скоро станем свидетели и на проект „Нова Украйна“, където геополитическите интереси и корпоративната печалба отново ще бъдат опаковани като „възстановяване“.

Какво мислите за бизнес подхода на Кушнър към геополитическите конфликти – спасение или колониализъм?

Споделете мнението си в коментарите и разпространете този анализ!