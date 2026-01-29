/Поглед.инфо/ По данни на Министерството на жилищното строителство и градското и селско развитие, през 2025 г. в Китай са инвестирани общо 133,2 млрд. юана (19,1 млрд. щатски долара) за обновяването на 27 100 стари градски жилищни комплекса. От тези мерки са се възползвали приблизително 4,99 милиона домакинства.

Сред основните акценти в градското обновяване са били поставянето на 14 000 асансьора в стари жилищни сгради, което е облекчило придвижването на над 4,7 милиона техни обитатели, както и създаването на повече от 4700 „джобни паркове“ – малки зони за отдих и зелени пространства в кварталите.

Данните показват още, че през миналата година са изградени над 5800 километра градски зелени коридори, а 156 000 километра подземни тръбопроводи са били построени наново или реновирани.

Китайското правителство отдава голямо значение на градското обновяване заради неговото социално и икономическо значение. Според решенията на Централната конференция за градското управление, проведена през юли 2025 г., обновяването на градовете трябва да бъде важен инструмент за оптимизиране на структурата им, трансформиране на двигателите на растежа в тях, повишаване на качеството на живот, насърчаване на зеленото развитие, опазване на културното наследство и подобряване на ефективността на управлението.