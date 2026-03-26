/Поглед.инфо/ Според информация от Китайската академия на науките, през март 2026 г. спътникът за панорамно изображение на взаимодействието между слънчевия вятър и магнитосферата (SMILE), съвместно разработен от Китайската академия на науките и Европейската космическа агенция (ESA), е завършил всички подготовки за изстрелване в космическия център в Куру, Френска Гвиана.

В момента спътникът вече е свързан с ракетата носител Vega-C, като интеграцията между спътника и ракетата е успешно завършена. Изстрелването е планирано за 9 април местно време.