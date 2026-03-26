/Поглед.инфо/ Днес в Пекин Уан И, член на Политбюро на ЦК на ККП и министър на външните работи, се срещна с генералния директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси.

Уан И посочи, че военните действия в Близкия изток се разширяват, носейки със себе си все по-сериозни последици. Това може да доведе до сериозни последствия, особено ако ядрените съоръжения бъдат взети за мишена. Китай желае да засили сътрудничеството си с МААЕ, да защитава международния режим за неразпространение на ядрени оръжия и да положи усилия за поддържане на мира.

Гроси заяви, че МААЕ се придържа към политиката за „един Китай“ и желае да задълбочи комуникацията и координацията с Китай в решаването на горещите въпроси и насърчаването на мирното използване на ядрената енергия. МААЕ ще работи съвместно с Китай за поддържане на международния режим за неразпространение на ядрени оръжия и за опазване на мира и стабилността в света.