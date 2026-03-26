/Поглед.инфо/ Наскоро глобалният диалог „Китай през пролетта: Развитието на Китай – възможности за света“, организиран от Китайската медийна група (КМГ), се проведе в Чехия, Молдова и други страни. Директорът на КМГ Шън Хайсюн изнесе видеообръщение.

Шън Хайсюн заяви, че по време на двете сесии на Китай председателят Си Дзинпин е подчертал необходимостта от разширяване на висококачествената отвореност към външния свят, широко проникване на глобалните пазари и по-добро свързване с международните икономически цикли. Това отново подчертава твърдата решимост, че „вратите на Китай към света ще се отварят все по-широко“.

Освен това глобалните диалози „Китай през пролетта“ се проведоха наскоро в Германия, Италия, България, Финландия, Полша, Бразилия и други европейски и латиноамерикански държави. Участниците в събитията заявиха, че Китай е станал важен двигател на глобалното производство и технологичния напредък и играе ключова роля в стабилизирането на международния икономически ред, насърчаването на зеления преход и прилагането на кръговата икономика.