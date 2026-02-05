/Поглед.инфо/ Днес генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин отговори на писмо от лаоския му колега Тхонглун Сисулит. Двамата обявиха съвместно старта на редица мероприятия за Годината на приятелството между двете страни.

Си Дзинпин заяви, че Китай винаги е обръщал голямо внимание на развитието на отношенията с Лаос и желае да насърчава изграждането на общност на споделена съдба между двете страни. Това ще донесе повече мир, стабилност и просперитет на региона.

Лаоският лидер заяви по рано в своето писмо с новогодишни приветствия, че традиционното приятелство между Лаос и Китай непрекъснато се засилва и политическото доверие между двете страни се задълбочава. Той изяви желание да работи за насърчаване на развитието на двустранните отношения и прагматичното сътрудничество в различни области.