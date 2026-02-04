/Поглед.инфо/ По инициатива на Политическа партия АБВ в централата на партията се проведе дискусия на тема „Европа на две скорости“, последвана от пресконференция, на която беше представена обща позиция на левицата срещу идеята за вътрешно разделение в Европейския съюз и срещу участието на България в т.нар. „коалиция на желаещите“.

Председателят на ПП АБВ Румен Петков подчерта, че България е направила тежки компромиси, за да стане пълноправен член на Европейския съюз – включително закриване на блокове на АЕЦ „Козлодуй“ и цели индустриални производства. По думите му идеята днес страната ни да бъде поставяна във „втора категория“ е недопустима и представлява подмяна на принципите, върху които е изграден ЕС. Петков изрази сериозна загриженост и от включването на България в „коалицията на желаещите“ без изричен мандат, като подчерта, че подобни действия създават риск от въвличане на страната ни в процеси без ясно обществено и институционално съгласие.

Дипломатът Любомир Кючуков заяви, че реалният проблем пред Европейския съюз не е в различните „скорости“ на развитие, а в различните посоки, по които може да поеме Съюзът – към по-дълбока интеграция или към връщане към силни национални държави. Според него предложеният формат концентрира влиянието в ограничен кръг от държави и променя начина на вземане на решения, като отслабва принципа на единодушие и води до институционализиране на вътрешно разделение. Кючуков предупреди още, че засиленият фокус върху сигурността и отбраната измества традиционните политики за сближаване и развитие, което поставя под въпрос дългосрочната устойчивост на европейския проект.

Председателят на Националния съвет на БСП и на БСП–Обединена левица Атанас Зафиров заяви, че левицата последователно защитава пълноправното членство на България в ЕС още от началото на присъединителния процес и няма да отстъпи от тази позиция. Той подчерта, че стабилността в държавата и активното участие в европейските дебати са ключови, за да може България да бъде партньор с ясен и силен глас в Европейския съюз.

В дискусията участва и президентът Георги Първанов, като беше подчертана необходимостта от активен и отговорен дебат за бъдещето на Европейския съюз и защитата на принципа на равнопоставеност между държавите членки. В този контекст беше направена и историческа препратка към 4 февруари 1997 г. и ролята на Георги Първанов в ключов момент за българската държавност – като пример за поставяне на обществения и държавния интерес над партийния.

Участие в събитието взе също Георги Пирински, представители на левицата, дипломати, синдикални и работодателски организации, както и обществени структури. В хода на разговора беше подчертано, че при присъединяването на България към ЕС подобен модел на разделение между държавите членки не е бил поставян и че новата концепция противоречи на основните принципи на Съюза – икономическо развитие, свободно движение на хора, стоки и услуги и вътрешен диалог.

Участниците заявиха готовност да поискат срещи с президента, парламентарните и правителствените институции, както и да започнат двустранни разговори с други държави членки, за да представят своята позиция и да поставят темата в по-широк европейски дебат.