/Поглед.инфо/ Днес китайският председател Си Дзинпин проведе видеосреща с руския президент Владимир Путин.

По време на нея Си Дзинпин припомни, че през изминалата година двамата с Путин са се срещнали два пъти, давайки нов тласък на стратегическото партньорство между Китай и Русия, а страните са отбелязали съвместно 80-годишнината от победата във Втората световна война, демонстрирайки решимост да защитават историческата истина и международната справедливост. Той посочи като позитивни акценти стабилния ръст на двустранната търговия, успешното приключване на Годината за културен обмен между Китай и Русия и засилването на контактите между хората, както и засиленото сътрудничество в рамките на многостранни формати, като ШОС.

Настоящата година бележи началото на нов етап от икономическото развитие на Китай и страната ще разширява отварянето си към света, споделяйки нови възможности за растеж, включително с Русия, каза още Си Дзинпин.

Той заяви също, че в условията на нарастваща международна нестабилност Китай и Русия, като постоянни членове на Съвета за сигурност, носят отговорност да защитават международната справедливост, системата на ООН и глобалната стратегическа стабилност.

Путин от своя страна отбеляза задълбочаването на сътрудничеството в областта на търговията, енергетиката, технологиите и земеделието, както и разширяването на културния обмен и улесняването на пътуванията чрез взаимното премахване на визите.

Руският президент изрази увереност в бъдещето на двустранните отношения и заяви готовност за по-нататъшна координация в рамките на ООН, Шанхайската организация за сътрудничество и БРИКС.

Двамата лидери обмениха мнения и по актуални международни и регионални въпроси.

В срещата участва и китайският външен министър Уан И.