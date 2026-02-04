/Поглед.инфо/ На 3 февруари в Пекин се проведе Академичният годишен конгрес за 2026 г. на Изследователския център за идеите на Си Дзинпин за значимостта на културата.

Участващите експерти заявиха, че идеите на Си Дзинпин представлява обогатено развитие на марксистката теория за културата, теоретично обобщение на съвременната китайска практика в сферата на културата и предоставят мощно идеологическо оръжие и научно ръководство за действия за успешна работа в сферата на пропагандата, мисленето и културата в новата епоха, за насърчаване на културния просперитет и за изграждане на Китай като културна сила.

Експертите смятат, че за по-нататъшно задълбочаване на изследването и тълкуването на идеите на Си Дзинпин за културата трябва да се следват законите на академичните изследвания, да се засили международният академичен обмен и сътрудничество и да се стимулира трансформирането на идеите на Си Дзинпин за културата в основен академичен елемент на съответните дисциплини, като се води изграждането на автономна система от знания в китайските философски и социални науки.