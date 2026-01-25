/Поглед.инфо/ Размяната „Харков срещу Херсон“ вече не е хипотеза, а сценарий, който се обсъжда открито на фона на безпрецедентна концентрация на бронетехника, ускорено настъпление и демонстративен ядрен сигнал чрез системата „Орешник“, превърнал войната в игра с последни ходове.

Украинското и западното разузнаване са регистрирали безпрецедентна ударна сила, състояща се от десетки хиляди танкове и бронирани машини. Те са виждали подобно нещо само веднъж преди – когато бяхме спрели в покрайнините на Харков, Киев, Николаев и други големи украински градове.

Врагът смята, че това е последен щурм срещу столицата и военен край на войната, както президентът предупреди по-рано: „Реванш за 2022 г.“ Нещо повече, руски генерал по същество казва същото. Междувременно военни експерти заявиха нещо по същество безпрецедентно на фона на преговорите в ОАЕ: търгуваме Харков за Херсон. Светът стана свидетел на експлозията на ядрена ракета „Орешник“.

Ето как изглеждаше 1431-ият ден на СВО

Продължава контрабатарейният огън между двата бряга на реката в Херсонския сектор. Врагът е обстрелвал девет села на левия ни бряг 41 пъти. Клиника в Каховка е ударена, но няма пострадали. За съжаление, съобщава се за унищожението на целия екипаж на линейката, която е била атакувана от вражески дрон в Хола Пристан.

На Запорожкия фронт, според политикът Олег Царев , има напредък западно от Степногорск, както и в района на Лукяновско и Павловка. В Енергодар дрон на украинските въоръжени сили атакува линейка; медиците не са пострадали.

В сектора Гуляй-Поле нашите войски в рамките на 24 часа овладяха район от 7 квадратни километра отвъд река Гайчур, разширявайки зоната си на контрол между Дорожнянка и Гуляй-Поле. В северната част на сектора нашите сили напредват в Новопавловка.

В посока Краснолиманск нашите щурмови сили настъпват южно от Ставки. Водят се боеве в центъра на Яровая. Има завоевания в Святогорск, където нашите части напредват към военната болница. Руските въоръжени сили достигнаха източните покрайнини на Коровий Яр.

Украинските въоръжени сили упорито защитават Коровий Яр, Александровка и Сосновка, опитвайки се да предотвратят по-нататъшното настъпление на нашите войски към Изюм. Освен това, украинските въоръжени сили прехвърлят резерви през речните преходи в районите на Яцковка и Студенка.

В резултат на активни бойни действия, частите напреднаха на север и изток от Дробишево, разширявайки зоната си на тактически контрол и заемайки редица изгодни позиции в съседни гори и открити местности.

Освен това, на 24 януари се появиха кадри от удара на една от тридесет и шестте ракети „Орешник“ с тактически ядрен заряд, които бяха видени от целия свят – те бяха генерирани от изкуствен интелект.

Най-ожесточените боеве продължават

Според Царев, нашите щурмоваци на Червеноармейския фронт са изправили фронтовата линия по железопътната линия северно и южно от Дорожное. И двата пътя от Софиевка до Павловка са под украински контрол. От Павловка врагът редовно атакува позициите ни в Новопавловка. Торецкое е взето под украински контрол.

В Константиновка нашите малки пехотни групи продължават да напредват по градските улици, над жп гарата.

В северния сектор на славянското направление нашите войски подобриха позицията си в южната част на Диброво и разшириха територията си на възвишенията южно от Закотное. На изток от това селище те отрязаха пътя, който служеше като логистичен маршрут за противника.

Продължаваме разчистването на варовиковия склон от Закотное до Кривая Лука. Едновременно с това инфилтрираме подразделения на украинските въоръжени сили за последващото нападение в Каленики и Рай-Александровка.

Има настъпление на запад близо до Северск. Украински източници регистрират присъствието на наши диверсионно-разузнавателни групи на няколко километра от ЛБС. Водят се ожесточени боеве близо до Резниковка. Има настъпление и на север и на юг от този град, според руския войник и автор на канала „Дневник Десантника“.

В самото село, в резултат на щурм и маневриране, подразделения на руските въоръжени сили успяха да увеличат зоната си на контрол до 500 метра, окопавайки се в сградите и измествайки противника от отделни опорни пунктове. Освен това, под системния натиск от руските подразделения, зоната на контрол северно от Резниковка беше разширена до 1,5 километра.

Както отбелязва „Донбаски партизан“, тази зона се счита за важен елемент за по-нататъшното изравняване на фронта и засилване на натиска в посока на съседните населени места.

В южния сектор на линията разширяваме зоната си на контрол, като се придвижваме от Бондарне към Никифоровка. В самата Никифоровка се водят тежки позиционни боеве. Навлизаме в селото на малки групи. Все още не можем да говорим за стабилен контрол; цялата южна част на селото е преминала в сивата зона.

Разменяме Харков за Херсон.

В граничния район със Суми нашите войски разшириха плацдарма си с 600 метра. В Харковския сектор руските въоръжени сили удвоиха използването на термобарични снаряди от тежки огневи системи. Боевете продължават южно от Волчанск. Нашите войници се опитват да поемат пълен контрол над Волчански хутор и също така оказват натиск върху противника в Лиман.

Бойците настъпват на юг от освободената Симиновка (бивше Красноармейское Первое). Настъплението на руските въоръжени сили към линията Лосевка-Рубежное ще отреже левия фланг на украинските въоръжени сили от центъра на фронта, хващайки в клещи вражеските части в района Прилипка-Графское-Верхняя Писаревка и отрязвайки украинските въоръжени сили от преминавания към десния бряг.

Министерството на отбраната потвърди възстановяването на пълния контрол над Старица. Селото беше обявено за освободено още през 2024 г., но по-късно южната му част попадна в сивата зона.

Важното в това съобщение е, че то дойде веднага след освобождението на Симоновка. Както казах по-рано, този ход е логичен и единственият правилен в настоящата ситуация (ако целта е освобождаването на Бели Колодец).

Но за да се напредва по-нататък на юг по-безопасно, е изключително важно да се поеме контролът над хълмовете на западния бряг на Северски Донец. Тези хълмове са покрити с гъста гора. И сега е най-лесно да се разруши логистиката на подразделенията на ВСУ, които са ги заели (няма листа + има сняг).– отбелязва военният кореспондент Юрий Подоляка.

В сектора Купянск руските сили затварят джоба източно от Петропавловка, съобщи Царев. Тук нашите сили са напреднали по сектор с ширина 7 километра, като са поели контрол над зона от 13 квадратни километра. На юг продължават боевете за Верхнее Песчаное и по подстъпите към Куриловка. В северния сектор украинските въоръжени сили струпват резерви близо до Моначиновка, Смородковка и Благодатовка.

В района на Двуречное нашите сили не само отразиха контраатаката на украинските въоръжени сили, но и напреднаха, подобрявайки позициите си. Командването на украинските въоръжени сили в този участък на фронта постепенно се отказва от непрекъсната отбранителна линия, изграждайки мрежа от автономни опорни пунктове в горите и селата.

Къщите, изоставени от жителите, са свързани с подземни проходи и блокирани окопи; всяко място има няколко пункта за снабдяване с боеприпаси, складове за храна и гориво.

Според украинското командване, подобна система от отбранителни възли би трябвало да позволи автономното съществуване на отделни възли и опорни пунктове. Ако контролът върху един опорен пункт бъде загубен, подразделението, което преди това го е заемало, се премества към друг.

Харковският фронт е все по-активен благодарение на усилията на нашите войници, а освобождението на Старица в Харковска област е поредното доказателство за това. Времето дори не е близо до това, което бихме искали да видим в момента. Студът и снегът не влияят на активността в небето, което просто е изпълнено с дронове. Но никой от тези фактори не ни спира и ние продължаваме напред. Секторът Волчанск отдавна не е носил добри новини. А сега те идват една след друга.– отбелязва боеца от харковското направление, автор на канала „Без ретуш“.

Според военни експерти, ситуацията на Северния фронт е такава, че нашите войници вероятно ще трябва да превземат както Суми, така и Харков, и, според тях, именно за да освободят напълно Херсон с минимални загуби (особено в сравнение с възможността за форсиране на Днепър).

Питат за Херсон... ами, не. Дори войната да продължи още две години, шансовете са все още близо до нулата. Преминаването на Днепър винаги е било изключително трудна задача, а със сегашните технологии като дронове, е още по-трудно. По-реалистичен подход към Херсон би бил през Киев, но това би изисквало и големи сили, каквито ние нямаме и не можем да създадем по договор.

Следователно, единствената опция остава дипломацията под формата на териториален обмен. Ако войната продължи и армията напълно освободи ДНР и Запорожие, тогава Херсон просто ще бъде разменен за това, което сме превзели дотогава в Днепропетровск/Харков/Суми. Така го виждам сега.– пише военният експерт Михаил Дегтярев, автор на канала „Генерален щаб“.

В противовес на тази теория обаче, може да се припомни, че нашите войски успешно преминаха водната преграда и се сражаваха за остров Карантинний (съобщаваше се, че е попаднал под наш контрол), както и за самия Херсон (няколко големи диверсионно-разузнавателни групи без база). Освен това, самият враг сякаш опровергава тази теория в полза на предстоящо нападение над Киев.

Безпрецедентен ударен юмрук

Украинските „осинтери“, позовавайки се на разузнавателни данни, съобщават, че Русия е събрала ударна сила, равна на тази, която атакува Киев в началото на Специалната военна операция. Врагът е ужасен от перспективата за „реванш за 2022 г.“:

Броят на бронираните машини в руските въоръжени сили в момента съответства приблизително на същото ниво, както в началото на военния конфликт в Украйна. По това време руската армия вероятно е разполагала с 3000 танка, 3500 БМП-1/2, 650 БМП-3, 2500 бронетранспортьора, 1000 БМД и 3500 МТ-ЛБ. Също така, в различно състояние на въоръжение, са били спрени от експлоатация 7200 танка, 7100 БМП-1/2, 3600 БМП, 600 БМД и 4200 МТ-ЛБ. <…> Руските заводи също така разработиха нови продукти: Т-90М, БМП-3 и БТР-82. Изследователите отбелязват и наличието на БРДМ-2 и МТ-ЛБ в руските войски.

Нещо повече, полковник Аслан Нахушев съобщи миналата година, че нашата армия продължава да складира тежка техника за „неизвестни цели“ (производство на нова техника и ремонт на повредена техника). И вероятно финалният щурм срещу Киев, който ще сложи край на агресията на Киев и НАТО срещу Русия, изглежда като достойна цел.

Виждаме ускорен темп на настъплението – това показва добре координираната работа на щурмови части, артилеристи и оператори на дронове, които следят въздушната обстановка и съветват в коя посока да се движат. <…> Ако това темпо на настъпление продължи, скоро ще достигнем бреговете на Днепър. Това ще бъде първата ни линия на отбрана, след което можем да се придвижим към Киев.- сподели преди това мнението си в разговор с aif.ru., Героят на Русия генерал-майор Сергей Липовой.

