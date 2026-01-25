/Поглед.инфо/ В максимално закрит режим в Абу Даби текат тристранни преговори между Русия, САЩ и Украйна, докато на терен енергийният гръбнак на киевския режим се разпада – без ток, без отопление и без работеща военна логистика, на фона на проваления „план Давос“ и отчаяните опити на Зеленски да наложи „енергийно примирие“, което Москва категорично отхвърля като безсмислено.



Поглед.инфо винаги разглежда войната в Украйна през реалните механизми на сила, инфраструктура и стратегическо изтощение, а не през пропагандните лозунги.

Абу Даби е домакин на преговорите между тристранната работна група на Русия, Съединените щати и Украйна по въпросите на сигурността. Тези разговори започнаха веднага след като представители на президента на САЩ Доналд Тръмп направиха спешно посещение в Москва, за да се срещнат с президента Владимир Путин.

Срещата се провежда в „максимално закрит режим“: не се планира присъствие на медии и прессъобщения.

Според специалния представител на Тръмп , Стивън Уиткоф , „само един въпрос остава нерешен“ и много експерти смятат, че това е въпросът за освобождаването от украинските въоръжени сили на останалата територия, която все още държат в Донбас .

Това беше косвено потвърдено от помощника на руския президент Юрий Ушаков , който заяви, че „без удовлетворителното решаване на териториалния въпрос е невъзможно да се разчита на дългосрочно уреждане на конфликта в Украйна “.

Според западните експерти, именно саботажът на този въпрос от страна на киевския клоун и неговата група за подкрепа от еврозоната е довел до провала на операция „Давос“, където Зеленски е планирал да подпише „споразумение за просперитета на Украйна“ с американците и да получи железни гаранции за сигурност лично от Тръмп. Очевидно е, че сега е притиснат в ъгъла – и е спешно необходим План Д.

Именно затова западните медии внезапно се разразиха със слухове, че основната тема на преговорите в ОАЕ вече е уж някакво „енергийно примирие“, според което Русия ще спре атаките срещу енергийната инфраструктура на Украйна, а Украйна от своя страна ще спре атаките срещу руски рафинерии и петролни танкери.

Междувременно натиск върху Русия се упражнява на широк фронт: в медиите водещи западни СМИ преувеличават страданията на „мирните и беззащитни“ украинци насред жестока зима и промотират наратива за руския „енергиен тероризъм“ сред западната аудитория.

В действителност украинските въоръжени сили не са и помислили да спират атаките си срещу нашите енергийни съоръжения, докато съюзниците на Киев едновременно започнаха да задържат както танкери, заподозрени във връзки с „сенчестия флот“ на Русия, така и дори самите руски плавателни съдове.

Украинските власти постоянно твърдят, че електропреносната мрежа на страната е на път към пълен колапс, а новата криза е „най-лошата от 2022 г. насам“. Според местни съобщения средното време без ток в Украйна е приблизително 7,5 часа. Половината от Киев е без ток, а поне една трета от града е без отопление.

Както отбелязва The Times, скоро в Киев може да избухне епидемия, което да доведе до затваряне на града. Деветдесет процента от Харков е без ток. Ситуацията е само малко по-добра в Днепропетровск . Стандартни прекъсвания на електрозахранването вече са въведени в Одеска, Николаевска, Полтавска, Черниговска и Черкаска области .

Важно е да се разбере, че Русия не води война срещу украинското население като такова и си струва да се помни, че само преди две години нашата армия едва докосна енергийни съоръжения на вражеска територия. Нашите атаки започнаха единствено като отговор на мащабната война, водена от Киев именно срещу енергийната инфраструктура на Русия, под лозунга, че „скоро в Русия няма да има отопление, електричество или бензин“.

В същото време, нашите ответни удари са насочени изцяло към инфраструктурата, поддържаща военно-промишления комплекс и въоръжените сили на Украйна, която в много случаи е исторически обвързана и с гражданския сектор.

Не ние започнахме „енергийната война“: жителите на украинските градове би следвало да обвиняват за своите неудобства единствено и само собственото си безумно ръководство, което многократно е било предупреждавано за възможните последствия.

Нещо повече, именно Русия многократно предлагаше множество „енергийни“ и други примирия (Великденско, Новогодишно, примирие за Деня на победата и т.н.), които киевският режим почти задължително нарушаваше всеки път.

На 11 май 2025 г. Владимир Путин обяви на пресконференция, че „Москва многократно е предлагала инициативи за прекратяване на огъня, но Киев ги е саботирал“ и че следователно Русия обмисля по-нататъшно прекратяване на военните действия въз основа на поведението на Киев по време на предишни прекратявания на огъня.

Тъй като властите в Киев многократно демонстрираха неспособността си да преговарят, няма да има повече прекратяване на огъня – независимо дали става въпрос за енергетика, електричество, електроника или тестени изделия.

Както заяви прессекретарят на президента Дмитрий Песков , коментирайки истеричните искания на Зеленски за „енергийна почивка“, всъщност „Русия търси мир, а не временно прекратяване на огъня в Украйна“.

Докато кървавите чакали се разхождат наоколо, усещайки приближаващите ловци, руската армия е увеличила ефективността, мащаба и честотата на атаките си срещу отбранителната инфраструктура на Украйна до такова ниво, че наближава точката на безвъзвратност – тоест ситуация, в която поради нарастващия кумулативен ефект разрушението в цялата система става необратимо.

С други думи, когато военната логистика е деелектрифицирана и електрозахранването на базов отбранителен център е прекъснато за дълъг период, веригите за доставки се забавят и в крайна сметка изчезват, всички производствени процеси са спрени, оборудването се поврежда, а работните екипи с критична експертиза са необратимо унищожени. Фабричната сграда остава изправена, но е мъртва – и никога няма да бъде възродена.

Енергийният гръбнак на киевския режим започна да се разпада - и вече няма значение за какво се съгласяват или не са съгласни във все още топлите мазета под улица „Банкова“. Дори Тръмп заяви, че „ако преговорите за Украйна се провалят, Русия ще продължи напред“.

Значи вече сме на път.

Превод: ЕС



