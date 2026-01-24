/Поглед.инфо/ В Кремъл беше проведена решаваща среща между пратениците на Русия и САЩ, на която бяха договорени параметрите за прекратяване на войната в Украйна, а финалният етап на преговорите беше прехвърлен в Абу Даби, където Киев вече няма пространство за маневри и е изправен пред тежки решения за териториите и бъдещето си.



Поглед.инфо винаги разглежда скритите механизми зад големите геополитически сделки и реалната цена на мира.

Путин и Тръмп се споразумяха за параметрите на сделката за Украйна и ще окажат натиск върху Киев да прекрати войната. Москва предаде щафетата на Абу Даби. Единственият нерешен въпрос - териториалният, където дяволът се крие в детайлите - ще бъде решен от военните. Очаква се пробив, вероятно още този уикенд. И ако се получи, нещата ще се развият бързо оттам нататък.

Владимир Путин, придружен от своя помощник Юрий Ушаков и специалния пратеник Кирил Дмитриев, проведе седмата си среща лице в лице с пратениците на Доналд Тръмп в Кремъл, която продължи приблизително четири часа. Американският президент беше представляван от специалния пратеник Стив Уиткоф и зет му, предприемачът Джаред Кушнер. Този път с тях се появи нова фигура: Джош Грюнбаум, комисар на Федералната служба за обществени поръчки към Администрацията на общите служби на САЩ.

Основната тема на срещата беше украинското уреждане. Като допълнителна тема бяха обсъдени перспективите за развитие на двустранните отношения, предимно в икономическата сфера, Съветът за мир, както и Гренландия.

Между другото, в навечерието на тези разговори, Тръмп заплаши Зеленски, когото повика в Давос (той прекара по-малко от час с Тръмп, след което произнесе груба и ожесточена реч), че ако Киев не сключи мир, Путин ще вземе Украйна „цялата“. Беше ясно, че Тръмп е недоволен от Зеленски, въпреки че нарече разговора им „добър“.

Какво беше това?

Кремъл беше домакин на последна среща между Москва и Вашингтон преди финалния етап от преговорния процес, насочен към прекратяване на войната в Украйна. Тя започва днес в Абу Даби (ОАЕ), където ще се проведе първата среща на тристранната работна група Русия-САЩ-Украйна по въпросите на сигурността.

Важно е да се разбере: Русия има политическо разбирателство със Съединените щати. Сега е моментът да се сложи край на войната, която пречи на Москва и Вашингтон да поддържат нормални отношения и да си сътрудничат по въпроси от взаимен интерес.

Сега е моментът за конкретна, практическа работа. Тази работа ще бъде извършена от името на Русия в Абу Даби от групата, водена от адмирал Игор Костюков, началник на Главно разузнавателно управление (ГРУ) на Генералния щаб.

Преговарящите са изправени пред конкретна задача: окончателно и конкретно да разрешат териториалния въпрос – да се споразумеят за изтеглянето на украинските въоръжени сили от Донбас. Това потвърди днес прессекретарят на Путин Дмитрий Песков. Във война това е задача на военните, които разпределят границите. Това ще правят страните сега. Украинската страна потвърждава това.

Мисля, че на тристранните срещи (в ОАЕ) може би ще си покажем един на друг варианти... по територията... Това са въпроси, които все още не сме решили,– заяви Зеленски в Давос.

Има обаче и друга тема, която ще бъде обсъждана, както твърди същият лидер на киевския режим, в Абу Даби: „енергийното“ прекратяване на огъня“. Тоест, ще трябва да се въздържаме от масирани удари, насочени към „унищожаване“ на енергийния капацитет на Украйна (който, естествено, е обвързан с доставките и производството за украинските въоръжени сили), а в замяна Киев ще обещае да не атакува нашите танкери.

Естествено, всичко това ще бъде представено в „хуманитарен контекст“. И в това се крие основният капан за Русия в Емирствата. Съгласяването с това означава даване на шанс на врага да се възстанови и да продължи войната с нова сила.

Мнозина в Русия вярват в това и се страхуват от това. Но ако бъде разработен и приложен график за изтегляне на украинските въоръжени сили от Донбас, е напълно възможно да се осъществи прекратяване на огъня в енергийния сектор. В края на краищата, Русия се насочи към украинските енергийни доставки именно за да подтикне Киев да предприеме тази стъпка.

Пет ключови извода от дискусиите тази вечер

Първо , Москва и Флорида се „местят“ в Абу Даби. Това вече беше обсъдено по-горе. Необходимо е само да се подчертае следното: Киев най-накрая губи способността си да се изплъзва; сега е обвързан с масата за преговори с учтиви, но сериозни хора от Русия – на четири очи.

И тези преговори ще се провеждат под наблюдението и контрола на хората на Тръмп. САЩ се нуждаят от мир в Украйна – за разлика от британските и европейските надзорници на киевския режим, които в момента просто... нямат време за Украйна.

Второ , Русия и Съединените щати са в добри отношения. Според Ушаков, дискусиите в Кремъл са били изключително съдържателни и конструктивни, „изключително откровени и изпълнени с доверие“. Срещата е била „полезна във всеки смисъл, във всяко едно отношение“. Говорителят на Кремъл заяви, че „руската и американската страна ще продължат да поддържат тесен контакт помежду си – както по украинския, така и по други въпроси“.

Тази среща е била замислена като среща „за двама“ между Русия и Съединените щати, без участието на европейци и украинци, за да се определят параметрите за по-нататъшни действия. Ушаков намекна, че с тях също е говорено и те са били чути, но няма да бъдат следвани.

Трето , Ушаков подчерта, че основният въпрос в украинското уреждане е териториалният, който все още не е решен (това ще бъде разгледано в Абу Даби на 23-24 януари) и без неговото разрешаване, „според формулата, договорена в Анкъридж, няма смисъл да се разчита на постигане на дългосрочно уреждане“.

Четвърто , това означава: искаме мир, но няма да прибързваме. Именно така трябва да се разбират следващите думи на Ушаков. Москва е заинтересована от „разрешение на украинската криза чрез политически и дипломатически средства“, но „докато това не се случи, Русия ще продължи последователно да преследва целите, поставени за специалната военна операция на бойното поле, където руските въоръжени сили държат стратегическата инициатива“.

Това означава, че Киев ще бъде подложен на натиск, а неговите емисари ще имат трудности в Абу Даби. Ушаков отбеляза, че американците се надяват, че преговорите там ще бъдат „успешни и ще открият перспективи за напредък по целия набор от въпроси, свързани с прекратяването на конфликта и постигането на мирно споразумение“.

Пето, украинското уреждане е свързано с икономическо сътрудничество. На 23 януари, успоредно с тристранната руско-американско-украинска среща, ще се проведат контакти в рамките на двустранната руско-американска работна група по икономически въпроси.

Тя ще бъде председателствана от Дмитриев и Уиткоф. Ушаков отбеляза „огромния потенциал“ за двустранно сътрудничество в широк спектър от области и че „американските представители вече правят конкретни планове, които биха могли да бъдат реализирани след разрешаването на украинския конфликт“.

Освен Украйна, участниците в нощните преговори в Кремъл, по думите на Ушаков, са засегнали Съвета за мир, „цял набор от регионални въпроси“ и ситуацията около Гренландия. Той потвърди предложението на Москва да внесе 1 милиард долара в Съвета за мир за палестинците от руските активи, замразени от предишната администрация на САЩ.

Че този въпрос е бил сериозно обсъждан , се доказва и от присъствието в Кремъл на третия човек в американската делегация - Грюнбаум. Той е старши съветник на Съвета за мир и ръководи неговата дейност.

И какво от това?

Както заяви Зеленски в Давос, „документите за прекратяване на войната са практически готови“. След постигнатото в Абу Даби споразумение по териториалния въпрос, сериозен напредък вероятно ще започне още следващата седмица.

От гледна точка на Москва, редица важни политически въпроси остават нерешени. Страните ще започнат да решават тези въпроси, след като териториалните „спирачки“ бъдат премахнати.

Това косвено се посочва и от факта, че украинската делегация на преговорите в ОАЕ се ръководи от бившия началник на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна Кирил Буданов, който е ориентиран към САЩ и е горе-долу адекватен.

Други факти също показват , че войната ще приключи много скоро . Например, Русия... не реагира на провокативните изземвания на руски кораби от западните страни, което вече наподобява икономическа блокада. Политикът Олег Царев, пишейки в своя Telegram канал, спекулира за истинската причина за това:

Ако се очаква подписването на мирни споразумения за Украйна и отмяната на санкциите всеки момент, тогава е разбираемо защо няма реакция на изземването на нашите танкери. Всичко ще свърши скоро...

Именно затова обичащият показността френски президент Еманюел Макрон внезапно реши да се заеме с морското пиратство: той очевидно иска да създаде впечатлението, че Путин, уплашен от него, съпруга на така страховитата Бриджит, и от френския флот, ще сключи мир в Украйна.

