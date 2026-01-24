/Поглед.инфо/ Яков Кедми прави безпощаден разрез на световната политика – от тайните преговори между Русия и САЩ и ролята на Тръмп, през разпада на НАТО и паниката в Европа, до политическата деградация на Макрон, Зеленски и европейските елити. Според Кедми либералната демокрация е само фасада, Европа е в цивилизационна криза, а светът върви към нов идеологически взрив, който ще пренареди глобалния ред.

Във втората част от разговора с Владимир Трифонов, Яков Кедми говори открито и без цензура за възможния провал на преговорите между Москва и Вашингтон, двойната игра на Европа, абсурдите в НАТО и истеричните реакции на западните лидери. Кедми поставя тежки въпроси за края на либералната демокрация, за идващия идеологически вакуум и за това дали Европа изобщо е способна да се върне към собствените си цивилизационни корени.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=Qlo0M3_DmGQ

