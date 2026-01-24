/Поглед.инфо/ Китайският завод на „Мишлен“ (Michelin) в град Шънян, провинция Ляонин, бе включен в най-новия списък от 23 фабрики-фарове на Световния икономически форум.

Той е първият на компанията в Китай и нейната най-голяма и най-модерна глобална база за производство на висок клас гуми, където последователно се инвестира в технологични иновации и модернизация още от създаването му през 1995 г.

Чрез системното прилагане на дигитални технологии като изкуствен интелект, машинно зрение и анализ на големи данни във всички етапи на производството, заводът се превърна в единствения производител на гуми за леки автомобили в Китай, признат за глобална фабрика-фар.

На фона на бързото развитие на пазара на електромобили и нарастващото търсене на персонализирани гуми, продуктовото портфолио на завода в този сегмент в момента надхвърля 250 артикула.

Фабриките-фарове са водещи предприятия и производствени вериги, които трансформират дейността си чрез внедряване на напреднали технологии, особено изкуствен интелект, за да повишат конкурентоспособността, устойчивостта и екологичната си ефективност.

Понастоящем близо 40% от всички фабрики-фарове в света се намират в Китай. Те са сред глобалните лидери в прилагането на технологии от Четвъртата индустриална революция за повишаване на производителността и насърчаване на устойчивото развитие.