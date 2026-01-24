/Поглед.инфо/ Към края на 2025 г. общият обем на китайския банков пазар за управление на активи е достигнал 33,29 трилиона юана (4,76 трилиона щатски долара), което представлява ръст от 11,15% спрямо началото на годината.

Според доклад на Китайския център за регистрация и депозитар на банковите продукти за управление на активите, през 2025 г. финансовите институции са пуснали на пазара 33 400 нови продукта, чрез които са набрани общо 76,33 трилиона юана в подкрепа на висококачественото икономическо и социално развитие.

Към края на миналата година 159 банки и 32 компании за управление на активи са предлагали общо 46 300 действащи продукта, което е увеличение от 14,89% в сравнение с началото на 2025 г.

Чрез тези продукти около 21 трилиона юана са били насочени към реалната икономика, основно под формата на инвестиции в облигации, нестандартизирани дългови и капиталови инструменти.

Броят на инвеститорите, притежаващи продукти за управление на активите, е достигнал 143 милиона души, което е ръст от 14,37% на годишна база. През 2025 г. тези продукти са донесли на инвеститорите обща доходност в размер на 730,3 милиарда юана.