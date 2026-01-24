/Поглед.инфо/ На 23 януари председателят на Китайската народна република Си Дзинпин изпрати поздравителна телеграма до Йовери Мусевени по случай преизбирането му за президент на Република Уганда.

В него той подчертава, че Китай и Уганда поддържат традиционно приятелски отношения. През последните години двете страни неизменно оказват твърда подкрепа една на друга по въпроси, засягащи техните основни интереси, а практическото сътрудничество във всички области дава богати резултати. Координацията и взаимодействието между двете държави в международните и регионалните дела също се развива ефективно.

Китайският държавен глава заявява също, че отдава голямо значение на развитието на отношенията с Уганда и е готов заедно с президента Мусевени да работи за по-нататъшното задълбочаване на взаимното политическо доверие и за продължаване на традиционното приятелство между двете страни.

Китай желае активно да прилага договореностите, постигнати на Пекинската среща на върха на Форума за китайско-африканско сътрудничество, и да насърчава по-нататъшното задълбочаване на всеобхватното стратегическо партньорство между Китай и Уганда, пише още в телеграмата си Си Дзинпин.