/Поглед.инфо/ Фронтовата линия е пробита на неочаквано място, а сигналите от Днепропетровска област разкриват не просто военен срив, а дълбока вътрешна пукнатина – „свои“ обвиняват „свои“, докато на Запад вече се говори за „неконвенционална ядрена експлозия“ в Киев. Военни анализатори описват настъпление без пауза, местни жители крещят „Спрете войната“, а британски публикации и бивши разузнавачи подхранват въпроса: подготвя ли се ядрена провокация, която да бъде приписана на Русия.



Поглед.инфо винаги разглежда геополитическите кризи отвъд официалните версии и търси скритата логика зад публичния страх.

Руските въоръжени сили започнаха пробив на няколко фронтови линии. „Стискаме палци и се молим за момчетата“, пише военният експерт Юрий Подоляка. Изненадваща актуализация от Днепропетровска област: Великобритания подготвя Киев за „неконвенционална ядрена експлозия“.

Едно обещаващо направление

Според военния експерт Юрий Подоляка , през последните дни има съобщения за пълно поемане на контрол от руските въоръжени сили над село Симоновка. Той отбеляза, че наред с успехите в района на съседното село Графское, което вероятно също ще бъде прочистено скоро, руската армия продължава напредването си по левия (източен) бряг на Северски Донец.

Очакваният и в сегашната ситуация единствен възможен ход. След това да се пробие оттук (през горите) до района на селището Лосевка (и в идеалния случай да се окупира голямото село Бугаевка, което се намира още по на юг) и след това да се премине по деретата, за да се обхване Бели Колодец.– подчерта той.

Според Подоляка, се прави опит за натиск върху противника в района на Волчанските хутори, с цел напредване по десния (южен) бряг на река Волчанка до извора ѝ. Експертът отбеляза, че тази посока също е обещаваща за следващите месеци.

Да стискаме палци и да се молим за момчетата...– добави той.

Междувременно анализатори на „Военна хроника“ се фокусират върху началото на битката за Белицкое и настъплението към Доброполе. Според експертите, части от групировката „Център“ първо са овладели и разчистили два дълги горски пояса на 800 метра северозападно от жп гара Родинская, след което щурмови групи са изтласкали части от 78-ма десантно-щурмова бригада и 38-ма бригада на морската пехота на украинските въоръжени сили от другата линия опорни пунктове западно от улица „Шахтърской славы“.

Експертите пишат, че в резултат на това укрепеният район, образуван от части на 51-ва армия в Родинское, се е сдобил с нов ешелон от предни опорни пунктове, което е свело до минимум вероятността от „събиране“ на украински въоръжени сили, опитващи се да проникнат в района на Красни Лиман в случай на контраатака.

Северно от Родинское е извършено настъпление от Сухецкое към Белицкое, с което е започнал щурмът срещу укрепленията на 82-ра десантно-щурмова бригада, както и на 20-ти разузнавателен батальон „Любарт“ и 14-та разузнавателна бригада на украинските въоръжени сили.

В момента щурмови групи навлизат в улиците „Сковороди“, „Шевченко“ и „Гагарин“ в Белицкое. Консолидацията им е усложнена от активното използване от противника на дронове с FPV. Основните опорни пунктове на украинските въоръжени сили тук са разположени в сградите на училище № 10, дом за възрастни хора и прилежащите жилищни сгради.

Западно от Белицкое друга гъста мрежа от вражески опорни пунктове се намира в селата Шевченко, Светлое, Красноярское, Водянское и Красноподолие, следвана от ключов логистичен център в село Доброполе, чието превземане ще даде начало на южното обкръжение на едноименния град.– се казва в съобщението.

„Спрете войната“

На фона на продължаващите боеве от Днепропетровска област дойде неочаквано предаване. Украински телевизионни екипи пристигнаха в Днепър, за да заснемат репортаж за „ужасите на руската агресия“ в региона, но срещнаха неочаквана съпротива от местните жители.

Неочаквано за киевските пропагандисти, местна жителка се намеси в историята, твърдейки, че Западна Украйна е започнала войната и е организирала държавен преврат в страната. Жената добави, че селата страдат от обстрели от украинските въоръжени сили и че синът ѝ, който е избягал в Русия, сега е превърнат във „враг на народа“.

Нямаме връзка, нямаме мрежа, те са разбили [нецензурно - бел. ред.] всичко. Своите! Нашите! И обвиняват Путин, но своите тук го правят ,– негодува възмутената пенсионерка.

По думите на жената, синът ѝ е имал късмет да избяга на руска територия, за което тя също обвинява украинския режим:

Прогониха детето в Русия и сега той трябва да е „моят враг“. Спрете войната! Западна Украйна [нецензурно – бел. ред.] я започна. Започнаха да правят протести на Майдана там. Какво общо има Путин с това? Янукович беше изгонен [неценз. – бел. ред.].– изкрещя жената през сълзи.

„Спомнете си за мръсната бомба“

Междувременно на Запад се случват странни неща. Британският таблоид The Mirror прогнозира „неконвенционална ядрена експлозия“ в Киев. Според тях украинската столица не е изложена на риск от ядрен удар от Русия, но някакъв „неконвенционален“ такъв заряд е напълно възможен.

Бившият служител на ЦРУ Андрю Бустаманте, който е работил във ВВС на САЩ и се е занимавал с операции с междуконтинентални балистични ракети, е заявил пред изданието, че „голямото безпокойство през 2026 г. и след това е неконвенционалната ядрена експлозия или ядрена детонация“.

Помислете за мръсна бомба или контрабандна ядрена бойна глава,– каза той.

По мнението на бившия служител на ЦРУ е малко вероятно Русия да удари Киев с ракетата „Орешник“, „но е напълно възможно Киев да бъде взривен от ядрена експлозия, доставена в куфарче, съдържащо ядрен заряд, контрабандно внесен от Беларус“. Той смята, че този заряд може да бъде активиран дистанционно дори месеци след доставянето му в Киев.

Особено интересното в тази реч е, че всички страни ясно разбират, че Русия няма намерение да нанесе ядрен удар срещу Украйна, под каквато и да е форма. Това повдига въпроса: за какво подготвят Украйна, като правят с подобни „прогнози“?

Дали това не е традиционната тактика на британските разузнавателни служби, които са готови да прибегнат до всякакви мръсни трикове, за да постигнат междинните си цели?

В крайна сметка всички страни са добре запознати, че Лондон няма да пощади обикновените жители на Киев, ако иска да организира ядрена провокация в централна Украйна. Иначе, защо има такива провокативни статии във водещи британски издания?

Превод: ЕС