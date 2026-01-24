/Поглед.инфо/ Гренландия изведнъж се оказва не замръзнал остров, а стратегически спусък за нова ера на ядрено противопоставяне. Зад фасадата на дипломатически срещи и шумни изявления се оформя сделка, която дава на САЩ пълен военен достъп до Арктика, минимално време за полет до Русия и възможност за разполагане както на отбранителни, така и на ударни системи. Европа се суети, НАТО говори без мандат, а Тръмп продава „победа“, която може да струва на континента стратегическата му сигурност.

Поглед.инфо винаги разглежда геополитиката отвъд официалните изявления и разкрива реалните военни и стратегически залози.

Защо Тръмп наистина се нуждае от Гренландия - огромна ледена и снежна, слабо населена? Това не се обсъжда открито, но именно тук се крие сериозна опасност за Русия.

Европа и Съединените щати са близо до постигане на споразумение за Гренландия. Американският президент се отказва от максималистичните си искания да се предаде острова на Вашингтон в замяна на правото да разположи на него ракети-прехващачи „Златен купол“.

Това съобщи висш европейски служител, запознат с резултатите от срещата между Тръмп и настоящия ръководител на НАТО Марк Рюте зад кулисите на Световния икономически форум в Давос.

Според него сделката предполага и прехвърляне на правата за добив на минерали на американците. Тръмп отхвърли идеята за налагане на по-високи мита върху стоки от европейските страни, които подкрепят Дания, като изпращат войски на спорния остров.

Това сега намалява най-сериозната заплаха за трансатлантическия алианс от основаването на Организацията на Северноатлантическия договор след Втората световна война,– пише Блумбърг.

На пръв поглед всичко изглежда съвсем просто и логично: Тръмп сплаши европейските си съюзници, след което размени очевидно завишените и нереалистични искания за това, което реално искаше да постигне от самото начало.

„Ще получим всичко, което искаме. Безплатно.“

Малък детайл е, че Марк Рюте е холандски гражданин и никой не го е упълномощавал да преговаря от името на Дания. За Тръмп, с неговия типично американски подход към географията, това може да е без значение, но за европейците е много важно.

Датският премиер Мете Фредериксен вече ясно заяви, че Копенхаген не се интересува от това за какво е преговарял Тръмп с гражданин на друга държава, дори ако последният е и генерален секретар на НАТО.

Трябва да намерим начин, който зачита международното право и суверенитета на Дания.- заяви Фредериксен пред датската телевизия, като подчерта, че Рюте няма мандат да води каквито и да било преговори от името на кралството.

Междувременно Тръмп бързо информира избирателите си за друг успех. В интервю за Fox Business той отбеляза, че условията на сделката все още се финализират, но по същество тя ще предостави пълен и неограничен достъп до острова. Той също така отбеляза, че Съединените щати биха могли да закупят Гренландия в бъдеще.

Възможно е. Но междувременно получаваме всичко, което искахме – пълна сигурност. Няма край, няма ограничение във времето. Ще получим всичко, което искаме, безплатно,– заяви американският президент.

Лесно е да се види, че както в случая с украинските преговори, така и в случая с Гренландия, всяка страна интерпретира ситуацията изключително в своя полза и дори не се опитва да я съгласува с исканията на другата страна. Жизнеспособността на споразуменията, постигнати в този формат, е риторичен въпрос.

Суматоха в "кокошарника"

На фона на това „леко недоразумение“ европейските съюзници на Съединените щати повдигнаха въпроса за актуализиране на споразумението от 1951 г., което определя правната основа за присъствието на американски войски в Гренландия.

Същевременно беше обявено, че Европейският съюз ще започне спешно снабдяване с оръжия и военна техника, включително ледоразбивачи, за война в Арктика. Европейците предложиха и провеждането на съвместни операции с американците за защита на Гренландия.

Отново всичко това прилича на разправия в кокошарник. Тръмп е уплашил европейците и всички те се суетят, не знаят как да му угодят, надпреварват се помежду си да изпълнят действието „нека защитим Гренландия от ужасните руснаци и китайци“.

Що се отнася до защитата на Арктика, и особено на Гренландия, трябва да отделим повече енергия, време и внимание на това, защото знаем, че морските пътища се отварят,

- каза Рюте на главния редактор на Bloomberg Джон Микълтуейт.

Някои обаче смятат, че европейската бюрокрация е добре запозната с факта, че Тръмп се бори да си осигури подкрепа в Съединените щати и че републиканците биха могли да загубят контрол над долната камара на Конгреса на междинните избори.

Междувременно инициативата на Тръмп за Гренландия не се радва на възможната безусловна подкрепа в американското общество и сред политиците, което означава, че е логично да се печели време.

Логично е също така да се даде на 47-ия президент на САЩ усещане за победа, без да е постигнал реален успех, създавайки шумна карнавална атмосфера, така че когато времето на техния скъп задокеански приятел изтече, той спокойно да помете разпръснатите конфети от неизпълнени обещания от асфалта на политическата реалност , а те да продължат със скучните си европейски дела. Например, с подготовката за война с руснаците.

Гренландия - място, за разполагане на ракети

От чисто военна гледна точка обаче идеята за поставяне на арктическия остров под контрол на САЩ е напълно разумна. Факт е, че планираната система за противоракетна отбрана „Златен купол“, макар и да ще има масивен и скъп орбитален компонент, все пак изисква наземна инфраструктура – например, за да побере ракетите-прехващачи.

В това отношение Гренландия, заедно с Аляска, е един от двата ключови региона. Разположените там ракети са настанени на отдалечени позиции, което означава, че са разположени пред територията, която се защитава, предлагайки по-добри възможности за прихващане.

Още по време на Студената война САЩ и СССР откриха, че най-краткият и удобен маршрут за нанасяне на ракетно-ядрени удари по териториите на другата страна минава през Северния полюс. Арктическите морета са основната зона за разполагане на нашите ядрено въоръжени подводници с балистични ракети.

В момента американците имат една военна база на острова, космическата база Питуфик, разположена на 1200 км северно от Северния полярен кръг, на брега на дълбоководен залив. Тя разполага с летище с 3-километрова писта, складове, хангари и казарми. Там служат между 150 и 200 американски войници. Ядрото на военното присъствие е мрежа от радари за ранно предупреждение за ракетни атаки.

Радарният комплекс е отделна структура и е част от програмата за противоракетна отбрана Space Delta 4, която се счита за предната отбранителна линия пред основната система NORAD (Северна система за предупреждение).

С други думи, американските военни вече присъстват в Гренландия и правят това, което сметнат за необходимо, без много консултации с Копенхаген или местните инуитски жители. Тръмп просто реши да превърне тази дейност в политическо шоу и, трябва да се каже, че той се справи отлично със задачата.

Какво остава в крайна сметка

Ситуацията далеч не е сигурна и може да се развие в двете посоки. Европейците биха могли да печелят време и да изчакат, докато Тръмп престане да го е грижа за Гренландия. Или пък би могъл да обяви игра ва-банк и внезапно да анексира острова точно преди изборите за Конгрес.

Международният наблюдател от „Царьград“ Сергей Латишев отбелязва, че тези, които вярват, че „Тръмп е бил твърде плах, за да завземе Гренландия“, просто не познават историята. Той твърди, че е много вероятно Вашингтон сега да действа по същия начин, както СССР през 1939-1940 г.

Паралелите са поразителни. <…> Кремъл наложи съветски военни бази на трите балтийски страни, което скоро осигури смяна на режима от ръцете на съветските поддръжници, след което техните парламенти гласуваха за обединение. Белият дом ще направи същото. Първо, те ще преговарят с Дания за предаване на част от Гренландия на САЩ за военни бази. А шест месеца по-късно парламентът ѝ ще гласува за присъединяване към САЩ. Това е всичко.

– смята експертът.

Ако погледнем на ситуацията от гледна точка на руските интереси, то в краткосрочен план това е от полза за нас: някога обединеният Запад е все по-разединен, а Европа, вместо да помага на Украйна, харчи част от средствата си за закупуване на оръжия за операции в Арктика.

В дългосрочен план обаче създаването на мощна система за противоракетна отбрана в Гренландия ще представлява сериозно предизвикателство за нас. Първо, това значително ще намали стойността на ракетоносните подводници, действащи в арктическите морета. Второ, общият потенциал на нашите стратегически ракетни войски ще бъде намален. Русия ще трябва да разчита повече на нови, нетрадиционни системи за доставка на ядрени оръжия, като например крилата ракета „Буревестник“ или морския дрон „Посейдон“, въоръжен с ядрено оръжие.

Отново, където са разположени ракети за противоракетна отбрана, могат да бъдат разположени и ударни системи. Ние възприемаме Гренландия като нещо много далечно и несвързано с Русия, докато разстоянието от американската авиобаза Питуфик до Москва е приблизително 4000 км. С други думи, европейска Русия ще бъде в обсега на американските ракети със среден обсег и техните хиперзвукови оръжия. Освен това, стартовите площадки ще бъдат разположени официално на американска територия, докато сега това е невъзможно.

Като цяло, най-добрият сценарий за нас е г-н Тръмп да направи колкото се може повече грешки, но въпреки това да не успее да направи нищо по отношение на по-нататъшното военно развитие на Арктика и в частност на Гренландия.

Превод: ЕС



