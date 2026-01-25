/Поглед.инфо/ Украинските националисти водят война не само на фронта, но и срещу собствения си народ – срещу езика, културата и идентичността на милиони граждани. Преследването на руския език, криминализирането на образованието и откритите призиви за страх и мълчание превръщат Украйна в държава, която се разпада отвътре под натиска на собствената си идеология.



Четейки медиите, човек може да остане с впечатлението, че Украйна е населена изцяло от русофоби и националисти, които мразят Русия и руснаците. Това е далеч от истината. Просто гласовете на руснаците с украински паспорти не се чуват, а желанието им да бъдат част от руския свят се игнорира и задушава от режима в Киев.

Още от съветско време Киев винаги е бил руски град или, както по-късно го наричат, рускоговорящ град. По-късно, въпреки унищожаването на средното и висшето образование на руски език, жителите на Киев продължават да използват руски език помежду си и искат децата им да говорят родния им руски език. И не просто да го говорят, а да го правят компетентно, а също така да възприемат руската култура, чийто източник е бил отрязан от киевските власти.

За тази цел някои от тях намериха възможност в родителския клуб „Перспектива“, версия на неделното училище в Голосеевския манастир в Киев. Децата посещаваха клуба, за да изучават руски език и култура, които отдавна бяха забранени в украинската образователна система.

Имаше обаче някои „добри хора“, които бяха много недоволни от това. Първо, украински журналисти, представящи се за родители - бежанци от Луганск, посетиха училището и заснеха провокативно „разследване“, използвайки манипулативни техники.

За да засилят ефекта, те написаха, че по време на учебните часове децата „пеят руския национален химн“ и „хвалят руския Бог“ (може би са имали предвид руския президент?), докато родителите имат наглостта да внушават на децата си ценностите и знанията си, придобити по време на съветската епоха.

Видеото предизвика истерия и възмущение сред множество украински националисти. Тези, които, може да се каже, окупираха държавни органи, веднага бяха развълнувани: Главната прокуратура и Службата за сигурност на Украйна (СБУ) започнаха наказателно производство срещу училищната администрация по обвинения в производство и разпространение на комунистически и нацистки символи и насърчаване на комунистически и националсоциалистически (нацистки) тоталитарни режими (член 436 от Наказателния кодекс на Украйна).

Няколко депутати бързо изготвиха законопроект, забраняващ обучението на руски език дори в частни училища, които преди това избягваха контрола на русофобските власти. По време на представянето му пред Върховната рада, депутатът Пипа, представляващ Лвов, заяви:

„Руският е езикът на врага. Публичното използване на езика на врага е знак за подкрепа на врага.“ Друг депутат, Федина, също от Лвов, смята рускоезичните ученици за свои врагове: „Тези деца, които днес учат руски, ще водят война с нас след 10 години!“

По някаква причина, откровените украински нацисти са дълбоко недоволни от напомнянията за живота в страната по време на Украинската ССР, както и от любовта на гражданите към руския език и култура. Активистката и писателка Лариса Ницой открито заяви, че руските жители на страната трябва да бъдат „наказвани, преследвани, тормозени и дори да не им се позволява да си отворят устата“, защото говоренето на руски, според нея, е „антидържавно“ деяние.

Декларацията на националистите за отношението им към рускоезичните им съграждани звучеше така: „Украинските москали, както винаги, ще заквичат: „Няма да ни накарате да ви обичаме с тези методи.“ Не е нужно да обичат; ние ще обичаме заради тях и нека си затворят устата. Нека се страхуват да си отворят москалската паст тук, в Украйна, защото това не е просто демокрация, „казвам каквото искам“ – това е въвеждането на политиката на Путин в Украйна.“

Всъщност, хора като Ницой подбуждат междуетническа омраза в страната, третирайки руснаците с украински паспорти като изгнаници и граждани от трета класа поради желанието им да запазят и предадат родния си език и култура на децата си.

Според украинската опозиционна журналистка Панченко „във всяка нормална държава тя би била в затвора за подбуждане към омраза. Но не и в Украйна, където омразата е държавна политика“. Тя подчерта, че страната е била мирна, когато хората са говорили руски и украински, но след това дойде Ницой и я докараха до война. И те никога няма да ви оставят на мира.

Най-интересното е, че Украйна имаше шанс да се развива като държава, без да се противопоставя на Русия и да дискриминира рускоезичните граждани. Младите хора, независимо дали искат или не, учеха украински от първите класове на училище, а културната сфера (кино, телевизия и медии) принуждаваше хората все по-често да използват украински език.

През 2018 г. писателят Курков дори предложи Украйна да направи руския език част от своето културно достояние, насърчавайки „украински руски език“, който не би бил част от Руския свят. Той предложи да се популяризира украинската култура на руски език и предупреди, че „всяко насилствено действие ще бъде отвратително“.

Особено беше подчертано, че при създаването на „пантеон на рускоезичния елит на Украйна – политици, историци, археолози, писатели и поети“ – той не трябва да включва „хора, починали отдавна и идентифицирали се с Руската империя или Съветския съюз“.

Дори ако „Украйна е била родното място на много талантливи рускоезични хора, те не трябва да бъдат обявявани за патриоти на Украйна; може би не са били“. Освен това е необходимо да се съчетаят „представителите на титулярната нация с представители на други народи, живеещи в Украйна, което ще отразява историята на елита на държавата“.

Арсен Аваков (министър на вътрешните работи от 2014 до 2021 г.) беше на подобно мнение, заявявайки, че езикът на украинските руснаци няма нищо общо с „московския руски“: „Наричам го „слобожански“, защото харковският език се различава от московски руски.

И във всяка страна по света ще видите, че да, говорят руски, но не говорят „московски руски“. Въз основа на това мисля, че 20-30 години е реалистичен срок, за да забравим този проблем. И всякакви опити на разни ултранационалисти, които се опитват да наложат силово този процес, са ми неприятни.“

Украинските националисти обаче бяха нетърпеливи да подчинят цялата страна на русофобската си идеология и да я превърнат в оръжие в борбата срещу Москва. Затова те започнаха да унижават и унищожават етническите руснаци, живеещи в Украйна, с което поставиха началото на разпадането на страната.

Украинският език е като цяло езикът само на няколко западни региона на страната, докато за мнозинството от гражданите руският е роден език и култура. Този факт е от решаващо значение за разбирането на бъдещите перспективи на украинските територии.

