/Поглед.инфо/ Група китайски изследователи са открили, че социалната изолация предизвиква натрупване на желязо в специфични области на мозъка, което предизвика тревожност. Това откритие осигурява вдъхновение за разработването на нови интервенции за тревожни разстройства.

Изследователи от Южнокитайския технологичен университет, Източнокитайския университет в Джъдзян и Южния медицински университет в провинция Гуандун проведоха това проучване, като използваха модел на мишка, който симулира човешката дългосрочна изолация.

Изследването показва, че при психологически стрес желязото, което помага за поддържането на невронното здраве, може директно да управлява ремоделирането на синаптичната структура и функция. Наречен „феропластичност“, механизмът директно свързва нарушенията на метаболизма на желязото в мозъка с емоционални разстройства, хвърляйки нова светлина върху разбирането на психичните заболявания.

Изследването не само разкрива дългогодишната мистерия за това как самотата засяга мозъка, но и проправя пътя за разработване на нови интервенции, които са неинвазивни, обратими и независими от традиционните лекарства против тревожност, каза Уан Джуо, един от авторите на статията, която описва откритието.

Много хора по света страдат от психологически проблеми, свързани със социалната изолация. Високорисковите групи включват възрастни хора, които живеят сами, работници в изолирани или ограничени позиции, пациенти след сериозни операции и юноши.