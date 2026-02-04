/Поглед.инфо/ Днес китайският председател Си Дзинпин се срещна в Пекин с члена на Политбюро на Централния комитет на Виетнамската комунистическа партия и външен министър Ле Хоай Чунг.

По време на разговора им Си Дзинпин подчерта, че двете партии са тези, благодарение на които Китай и Виетнам поддържат специално приятелство и високо ниво на политическо доверие.

По думите му напредъкът на двете държави в развитието им демонстрира жизнеността на социалистическата система. Китай ще продължи да отдава приоритетно значение на отношенията с Виетнам и е готов да задълбочава традиционното приятелство, политическия диалог и практическото сътрудничество на всички равнища, като същевременно управлява различията и насърчава развитието на двустранните връзки, подчерта Си Дзинпин.

Ле Хоай Чунг предаде на Си Дзинпин послание от генералния секретар на Виетнамската комунистическа партия и заяви, че страната му поставя укрепването на отношенията с Китай като водещ приоритет във външната си политика и е готова да работи съвместно за издигане на двустранното партньорство на ново равнище в полза на двата народа.

В срещата участва и китайският външен министър Уан И.