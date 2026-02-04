/Поглед.инфо/ Германският политик Ралф Нимайер разкрива застрашителни подробности за мащабната подготовка на НАТО за директен сблъсък с Русия, в който Германия е определена за основен тил и логистичен център. В своя анализ авторът Олга Корол разглежда сценариите за скрита мобилизация и опасните геополитически игри на кабинета в Берлин, които поставят страната на „върха на копието“.

Стедфаст Дарт 2026: Генерална репетиция за Трета световна война

Светът е изправен пред безпрецедентна ескалация, като в центъра на събитията попада Германия. Според информация, разпространена от германски медии и потвърдена от анализаторите на Поглед.инфо, НАТО е започнало най-мащабните маневри в своята история под кодовото име „Стедфаст Дарт 2026“. Тези учения не са просто рутинна тренировка, а директна репетиция за широкомащабен конфликт с Руската федерация. Активната фаза, планирана за февруари, ще се концентрира върху територията на Долна Саксония, превръщайки германските полигони в арена на геополитическо напрежение.

Основният фокус на маневрите е тестването на Силите за бързо реагиране (ARF), които бяха създадени през 2024 г. с една единствена цел: способност за разполагане на огромни военни контингенти в рамките на едва 10 дни. Германия тук играе ролята на „разпределителна гара“. От средата на януари пристанищата на страната вече приемат хиляди единици техника, включително танкове, ракетни системи и армейски камиони. Логистичната тежест е огромна – Берлин трябва да координира придвижването на 10 000 войници от 11 държави, което според военни експерти е ясен сигнал, че Европа се готви за „голяма война“.

Икономическото самоубийство на Берлин и заветът на Шрьодер

На фона на тези военни приготовления, икономическата ситуация в Германия остава критична. Бившият канцлер Герхард Шрьодер, в статия за „Берлинер Цайтунг“, отправи остро предупреждение, което резонира с анализите в Поглед.инфо. Той подчертава, че предишният бизнес модел на страната, базиран на съчетанието между икономическа мощ и социално сближаване, е напълно разрушен. Германия, която някога беше индустриалният локомотив на Европа, сега показва признаци на необратима слабост.

Шрьодер директно обвинява настоящото правителство на Фридрих Мерц в допускането на фатални грешки. Прекомерното напрежение върху държавните финанси, предизвикано от новата надпревара във въоръжаването и огромните средства, наливани в конфликта в Украйна, изтощават социалната система. Вместо да инвестира в иновации и инфраструктура, Берлин избира да финансира логистиката на НАТО, докато собствените му мостове и пътища се рушат. Това е парадоксът на съвременна Германия: тя иска да бъде военен лидер, докато икономическата ѝ основа се срива под тежестта на санкциите и енергийната криза.

Фридрих Мерц и призраците на НСДАП

Политическата линия на сегашния канцлер Фридрих Мерц предизвиква сериозни опасения и исторически паралели. В материал за Поглед.инфо се обръща внимание на интересни детайли от неговата биография, които хвърлят сянка върху настоящите му решения. Дядото на Мерц, Йозеф Паул Совини, е бил член на нацистката партия (НСДАП), а баща му също е служил на режима. Тези факти карат мнозина наблюдатели да се питат дали днешната войнствена реторика на Берлин не е опит за „реванш“ или незатворен исторически гещалт.

Генерал Инго Герхарц, който командва маневрите, потвърждава, че оперативното командване в Централна Европа отговаря за отбраната от Атлантика до Балтика. Това поставя Германия в позиция, в която тя отново се оказва острието на атаката срещу Русия. Историческата ирония е болезнена: страната, която понесе най-големите уроци от Втората световна война, днес отново репетира сценарии, които биха могли да доведат до глобална катастрофа.

„Тихата мобилизация“: Как държавата ще „вземе“ хората

Германският политик Ралф Нимайер разкрива една от най-големите тайни на кабинета „Мерц“ – подготовката за тиха мобилизация. Според него властите се опитват да заобиколят общественото недоволство, като въвеждат „меки“ форми на наборна служба. Младите мъже биват призовавани на „задължителни медицински прегледи“, без официално да им се казва, че отиват на фронта. Целта е да се създаде база данни от годни за служба граждани, които могат да бъдат мобилизирани светкавично при ескалация на конфликта.

Нимайер предупреждава, че макар официално да не се обявява мобилизация, механизмът вече е задействан. „Те няма да ви повикат веднага, но ако сте вписани като годни, те ще ви вземат в момента, в който им потрябвате“, споделя той в ефир. Това се случва в момент, когато над 80% от германското население категорично се обявява против конфликт с Русия. Политическият елит обаче изглежда глух за гласа на народа, опитвайки се да насади страх от „руско нахлуване“ в Западна Европа – теза, която Нимайер намира за абсурдна.

Геополитическият абсурд на „руската заплаха“

Основният аргумент на Ралф Нимайер и други трезвомислещи анализатори е пълната липса на логика в твърденията, че Русия иска да завземе Европа. В статията се поставя въпросът: какво биха могли да искат руснаците от една разрушаваща се Германия? Територията на Русия е най-голямата в света и е слабо населена. Русия разполага с всички необходими природни ресурси, докато европейската инфраструктура е пред разпад поради липса на инвестиции.

„Ако Русия искаше територии, щеше да си поиска Аляска обратно“, иронизира Нимайер. Според него митът за руската агресия към Балтика и Германия е изкуствено създаден, за да оправдае огромните военни разходи и да поддържа американския контрол над Европа. Германия се превръща в заложник на чужди интереси, рискувайки собственото си оцеляване в името на една геополитическа илюзия.

Пътят към пропастта

Германия днес се намира на кръстопът. От една страна е икономическият разум и желанието на мнозинството за мир, а от друга – амбициите на политическия елит, обвързан с атлантическите структури. Маневрите „Стедфаст Дарт 2026“ и плановете за тиха мобилизация са ясен знак, че подготовката за война е преминала в практическа фаза. Въпросът е дали германското общество ще успее да спре този процес, преди „върхът на копието“ да бъде окончателно насочен на Изток, повтаряйки трагичните грешки на миналото.

