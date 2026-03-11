/Поглед.инфо/ Говорителят на китайското Външно министерство Гуо Дзякун коментира съобщенията на шестнадесет експерти от специалните механизми на Съвета за правата на човека на ООН, които наскоро са издали съвместно прессъобщение, в което изразяват сериозна загриженост относно лишаването от права на жертвите на „жените за утеха“ да търсят истина, справедливост и компенсация. Те призовават Япония да издаде официално извинение, да предостави пълна компенсация и да съхрани съответните исторически записи в учебниците.

Гуо Дзякун, допълни, че насилственото набиране на „жени за утеха“ е тежко престъпление, извършено от японския милитаризъм, грубо нарушение на правата на жертвите, а доказателствата са неопровержими. Призоваваме Япония да се замисли дълбоко върху историята си на агресия, да преосмисли дълбоките страдания, причинени от престъпленията ѝ на жертвите, и да се справи правилно с историческите въпроси като насилственото набиране на „жени за утеха“, с честност и отговорност, за да спечели доверието на своите азиатски съседи и международната общност чрез конкретни действия, допълни говорителят.