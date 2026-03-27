/Поглед.инфо/ Повече от 200 университета и образователни институции от 26 държави и региона ще участват в Китайското международно изложение за образование 2026 г., което ще се проведе от 10 до 20 април.

Събитието, организирано от Китайския център за академичен обмен към Министерството на образованието, ще се състои в Пекин, Чънду, Джънджоу, Ухан и Шанхай, като ще предостави на студенти и семейства директен достъп до образователни ресурси в чужбина. Изложението има за цел да преодолее недостатъчния достъп до информация, с който се сблъскват семействата, обмислящи обучение зад граница.

Форумът „Образование в чужбина – Китай 2026“ ще се проведе на 10 април. По време на събитието официално ще бъде стартирана обновена национална платформа за заетост на завърналите се от чужбина, както и специална онлайн пролетна програма за подбор на кадри сред тях.