/Поглед.инфо/ Наводнения, предизвикани от продължителни проливни дъждове в град Ланджоу, провинция Гансу, са причинили смъртта на 10 души, а други 33-ма са в неизвестност към 15:30 часа на 8 август

Китайският председател Си Дзинпин заяви, че най-важното в момента е да се направи всичко възможно за спасяването на изчезналите хора, преместването и настаняването на застрашеното население, намаляването на жертвите до минимум и възстановяването на комуникациите и транспорта възможно най-бързо.

Китайският премиер Ли Цян също заяви, че ще се направи всичко възможно за бързото спасяване на блокираните хора и намаляване на жертвите.