/Поглед.инфо/ По време на вчерашната открита дискусия в Съвета за сигурност на ООН, посветена на върховенството на международното право, постоянният представител на Китай в организацията Фу Цун отхвърли твърденията на американския представител, че Пекин има „експанзионистични незаконни претенции“ в Южнокитайско море.

Фу Цун заяви, че Китай притежава безспорен суверенитет над островите в Южнокитайско море и прилежащите им води и има суверенни права и юрисдикция върху съответните морски райони. Той подчерта, че Съединените щати не са страна по Конвенцията на ООН по морско право и още по-малко имат право да играят ролята на „съдия“ по нея и да поучават други държави.

„Американската страна навсякъде сее раздори, освен това разполага в района на Южнокитайско море настъпателни оръжия, включително наземно базирани ракети със среден обсег, а под претекст, че осигурява „свобода на корабоплаването“ често изпраща военни кораби и самолети за военни разузнавателни действия и учения. Очевидно е кой всъщност упражнява натиск и се държи хегемонистично в Южнокитайско море“, каза Фу Цун.