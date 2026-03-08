/Поглед.инфо/ Днес, в рамките на четвъртата сесия на 14-ото Общокитайско събрание на народните представители (ОСНП), се проведе пресконференция, посветена на външната политика на Китай. На нея членът на Политбюро на ЦК на ККП и външен министър Уан И заяви, че както Китай, така и Съединените щати са велики сили и нито една от тях не може да промени другата, но може да промени начина, по който взаимодейства с нея. Това означава поддържане на взаимно уважение, придържане към принципа на мирното съвместно съществуване и стремеж към бъдеще на взаимноизгодно сътрудничество, заяви днес, на пресконференция в рамките на Четвъртата сесия на 14-ото ОСНП, външният министър Уан И.

Неотдавнашно проучване на Китайската глобална телевизионна мрежа (CGTN) сред 2001 пълнолетни американски граждани показва, че поддържането на като цяло стабилни и позитивни отношения между двете страни е общо очакване.

83,1% от участниците в анкетата заявяват, че поддържането на добри отношения с Китай е много важно, а други 60,6% изразяват оптимизъм относно тяхното стабилно развитие. Делът на оптимистично настроените сред анкетираните със средни и по-високи доходи е 70,9%, а сред тези с високи доходи достига 85,9%.

69,7% от анкетираните смятат, че Съединените щати печелят от търговията с Китай, а 65,4% от анкетираните са на мнение, че търговията между двете страни е справедлива. Освен това 64,3% посочват, че огромният китайски пазар представлява значителна възможност за Съединените щати.

Американците дават и висока оценка на постиженията на Китай в областта на научните и технологични иновации. 67,9% от анкетираните смятат, че страна все повече заема водеща позиция в установяването на международни стандарти за изкуствен интелект.

Проучването е проведено съвместно от CGTN към Китайската медийна група и Китайския народен университет, чрез Института за изследвания на международната комуникация в новата епоха.