/Поглед.инфо/ На 20 февруари Върховният съд на САЩ отхвърли най-представителната митническа политика по време на втория мандат на президента Тръмп. В момента митата в САЩ са на най-високото си ниво от 40-те години на миналия век. Иронията в случващото се е, че търговският дефицит на стоки в САЩ миналата година достигна рекордните 1,24 трилиона долара. Най-високите мита, предназначени да намалят търговския дефицит, на практика създадоха най-големия дефицит в историята на страната, като този показател ще продължи да расте.

Проучване на общественото мнение, проведено от CGTN сред потребители по целия свят, показва, че 94,7% от анкетираните смятат, че митническата политика на „Америка на първо място“ се е провалила напълно.

93,4% от анкетираните също казват, че производството в САЩ не се е върнало в страната и митническата политика вместо това е ускорила изпразването на производствения сектор. 92,5% са отбелязали, че митническата политика на САЩ сериозно ще забави собственото им икономическо развитие, както и това на света. 88% от респондентите критикуват търговската политика на САЩ, че инструментализира търговските правила и смятат, че това е истинският образ на хегемонистичното поведение на политиката „Америка на първо място“.