/Поглед.инфо/ На 5 февруари генералното консулство на Китай в Окланд организира прием по случай Пролетния фестивал, на който бе представен рекламен клип на Галата за пролетния фестивал на Китайската медийна група.

На 5 февруари генералното консулство на Китай в Окланд организира прием по случай Пролетния фестивал, на който бе представен рекламен клип на Галата за пролетния фестивал на Китайската медийна група.

Вечерта на 4 февруари посолството на Китай в Бахрейн на своя новогодишен прием също представи клипа на Галата на КМГ. Той внесе топло пролетно настроение и събуди носталгията по родината у сънародниците в чужбина.

Същия ден рекламният клип на Галата за 2026 г. беше представен и в Университета на Йоханесбург – едно от водещите висши учебни заведения в Южна Африка, както и по време на новогодишния прием 2026, организиран от посолството на Китай в Казахстан.