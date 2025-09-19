/Поглед.инфо/ По случай 100-годишнината от основаването на Партията за стремеж към справедливост (Джъгундан) днес китайският председател Си Дзинпин поздрави от името на ЦК на ККП нейните членове.

В поздравителния си адрес Си Дзинпин посочва, че като първата демократична партия в страната, Партията за стремеж към справедливост стои рамо до рамо с Китайската комунистическа партия, давайки своя принос за националната революция, изграждането и реформите, независимостта, освобождението на народа и подобряването на живота му, както и за могъществото на държавата. Китайският лидер призовава също членовете на партията да продължат да работят за изграждането на могъща държава и за националното възраждане.