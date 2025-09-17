/Поглед.инфо/ На 17 септември в Пекин се състоя среща, на която бе направен преглед на честванията по случай 80-годишнината от победата в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия и Световната война против фашизма.

Същия ден сутринта китайският лидер Си Дзинпин участва в прием за представители от различни сфери, участвали в подготовката на честванията, по време на който им изказа благодарност и даде висока оценка за техните усилия.

Си Дзинпин подчерта, че честванията са допринесли за повдигане на националния дух, за затвърждаване на увереността и вярата в изграждането на силна държава и възраждането на китайската нация, както и за демонстриране на отговорността за изграждането общност на споделена съдба за човечеството.